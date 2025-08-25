FOTO: Amenaza de bomba en la Catedral de Córdoba generó operativo sin hallazgos

Una amenaza de bomba hubo este lunes en la Catedral de la provincia de Córdoba y, pese al amplio operativo, confirmaron que no se encontró ningún artefacto sospechoso.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, este lunes por la mañana personal del 911 recibió una llamada en el que se advertía una amenaza de bomba en la planta baja de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba.

De manera inmediata se hicieron presentes en la calle Independencia 80 el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; el Jefe de Policía de la provincia, el Comisario General Héctor Leonardo Gutiérrez; y las fuerzas de seguridad correspondientes.

Como parte del procedimiento, se evacuó la Catedral, se cortó el tránsito y se dio inicio a la inspección general del lugar.

Luego del relevamiento completo se confirmó que no existía ninguna situación de riesgo, por lo que solo se trató de una amenaza. El caso está siendo investigado por la división Explosivos de la Policía de Córdoba.