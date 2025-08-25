En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Amenaza de bomba en la Catedral de Córdoba generó operativo sin hallazgos

Confirmaron que no se encontró ningún artefacto sospechoso.

25/08/2025 | 14:06Redacción Cadena 3

FOTO: Amenaza de bomba en la Catedral de Córdoba generó operativo sin hallazgos

Una amenaza de bomba hubo este lunes en la Catedral de la provincia de Córdoba y, pese al amplio operativo, confirmaron que no se encontró ningún artefacto sospechoso.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, este lunes por la mañana personal del 911 recibió una llamada en el que se advertía una amenaza de bomba en la planta baja de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba.

De manera inmediata se hicieron presentes en la calle Independencia 80 el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; el Jefe de Policía de la provincia, el Comisario General Héctor Leonardo Gutiérrez; y las fuerzas de seguridad correspondientes.

Como parte del procedimiento, se evacuó la Catedral, se cortó el tránsito y se dio inicio a la inspección general del lugar.

Luego del relevamiento completo se confirmó que no existía ninguna situación de riesgo, por lo que solo se trató de una amenaza. El caso está siendo investigado por la división Explosivos de la Policía de Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Catedral de Córdoba? Se recibió una amenaza de bomba.

¿Quiénes intervinieron en el operativo? Participaron el Ministro de Seguridad, el Jefe de Policía y fuerzas de seguridad.

¿Qué se hizo durante el operativo? Se evacuó la Catedral y se cortó el tránsito.

¿Qué se encontró en la inspección? No se halló ningún artefacto sospechoso.

¿Quién investiga el caso? La división Explosivos de la Policía de Córdoba.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho