FOTO: Almagro: delincuentes fueron detenidos cuando intentaban abrir la puerta de un edificio

Dos delincuentes, uno con antecedentes, fueron detenidos tras ser descubiertos mientras intentaban abrir la puerta de un edificio en el barrio porteño de Almagro utilizando “yugas”, un elemento rústico destinado a romper cerraduras.

Un oficial de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad que se encontraba en plena recorrida preventiva observó cómo dos hombres hacían maniobras sobre la cerradura de un edificio en la avenida Medrano al 700.

Cuando el efectivo se acercó para ver qué estaba ocurriendo, los sujetos se dieron a la fuga en distintas direcciones.

De este modo, el agente dio aviso a las autoridades, por lo que se organizó un operativo cerrojo que dio como primer resultado la detención de uno de los sospechosos en el cruce de las calles Guardia Vieja y Gascón, a poco más de dos cuadras del lugar del intento de robo.

En tanto, operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) informaron a los oficiales en tiempo real los pasos del otro ladrón, quien finalmente fue interceptado en avenida Corrientes y Gascón.

Una vez reducidos ambos, los oficiales comprobaron que, al momento del escape, habían dejado las “yugas” dentro de la cerradura de la casa que intentaban asaltar. Se les secuestró varias de estas tiras sin usar, además de un destornillador, un manojo de llaves y dos celulares.

Los detenidos son un argentino de 27 años que tiene un amplio historial de antecedentes por los delitos de robo, robo en poblado y en banda, robo por escalamiento y lesiones. El otro arrestado es un venezolano de 34.

Ambos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 29, a cargo de Carina Nancy Rodríguez, Secretaría de María José Galli.