Alerta por tormentas, intensas lluvias y posible granizo este martes en Rosario

Rosario enfrenta una semana de inestabilidad climática, con una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias persistentes durante todo el martes. El fenómeno, que podría adelantar la tradicional tormenta de Santa Rosa, podría incluir ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo. El Servicio Meteorológico renovó el aviso por lluvias intensas, ráfagas, granizo y actividad eléctrica y sumó alerta por vientos hasta la madrugada del miércoles.

Gonzalo Ratner, de Defensa Civil, complementó la información indicando que "la alerta permanece en nivel naranja, pero no por tormentas, sino por lluvias que van a ser persistentes toda la jornada". Se prevé que la lluvia acumulada, que hasta ahora es de 30 milímetros, podría aumentar entre 40 y 80 milímetros más a lo largo del día. Ratner advirtió al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "hay que estar muy atentos a cómo vaya evolucionando el fenómeno".

A pesar de algunos reclamos menores por anegamiento, Ratner destacó que "el tipo de fenómeno de lluvia persistente" permite que el agua drene con mayor eficacia. Se recomienda a los ciudadanos planificar su jornada con precaución y evitar salir si no es necesario. "Si podemos suspender viajes, sería lo ideal", añadió Ratner, quien también sugiere colaborar con la higiene en las veredas y limpiar desagües para facilitar el drenaje.

En rutas y autopistas, la provincia de Santa Fe enfrenta un panorama complicado debido a las intensas lluvias que afectan a los 19 departamentos. Rafael Rodríguez, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), confirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que "llueve en Rufino, Gato, Colorado, Villa Constitución y Florencia", lo que ha llevado a que las calzadas se encuentren húmedas y resbaladizas.

Rodríguez alertó sobre la situación de las banquinas, que ya comienzan a ser inutilizables por la acumulación de agua. "La recomendación obvia es que quien pueda hacerlo, se quede en casa", sugirió, especialmente con un alerta naranja por tormentas en los departamentos del sur de la provincia.

Para quienes deban salir a la ruta, el funcionario aconsejó "adelantar el viaje y salir con tiempo para poder tomar una velocidad prudente". En este contexto, destacó que "el peor aliado que podemos tener es la velocidad", ya que la lluvia provoca pérdida de adherencia y puede generar fenómenos de acuaplaneo, que son causantes de despistes y derrapes.

Rodríguez también hizo hincapié en la importancia de la visibilidad, que se ve afectada por las lluvias. "En el caso de las motos que tengan que salir, se recomienda extrema cautela y, de ser posible, dejar la moto en casa", advirtió, debido a que "con tanta humedad en el asfalto, la moto se vuelve inestable".

La situación meteorológica ha sido corroborada por el Servicio Meteorológico Nacional, que ha emitido alertas para localidades como Rosario y Villa Constitución. "Lluvia cerrada y copiosa no solo anega la calzada, sino que también acota la visibilidad", concluyó Rodríguez.

El pronóstico extendido

La observadora meteorológica Delia Ibáñez brindó un informe detallado sobre las condiciones climáticas que se esperan en el país en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario. "Estamos dentro de un ambiente muy húmedo, ya con presencia de nubosidad", afirmó.

Las proyecciones indican que las tormentas se intensificarán durante este martes. "Estamos hablando de tormentas que pueden dejar abundante caída de agua con acumulados importantes, sectores que pueden oscilar entre 30 a 100 milímetros de agua caída", explicó la meteoróloga.

Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunas áreas, así como actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo. "Este sistema de mal tiempo está afectando a toda la provincia de Santa Fe, a Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos", advirtió.

En cuanto al clima para el fin de semana, Ibañez anticipó un marcado descenso de la temperatura. "El viernes vuelve a ingresar un pulso de aire muy frío, nos va a dejar buenas condiciones en el tiempo durante el fin de semana, pero con un descenso marcado de las temperaturas", indicó.

La meteoróloga concluyó que, aunque se espera un buen tiempo soleado durante el fin de semana, las temperaturas permanecerán bajas, especialmente en las primeras horas del día y durante las noches.

Entrevistas de Hernán Funes y Cecilia Moro.