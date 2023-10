Alerta por tormentas en Córdoba: hubo granizo en varias partes de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para este de Córdoba y distintos avisos a muy corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo para distintos departamentos de la provincia de Córdoba.

Los avisos incluyen a departamentos como Capital, General San Martín, Marcos Juárez, Río Segundo, San Justo, Tercero Arriba, Unión, Juárez Celman, Calamuchita, Río Cuarto, Unión, San Alberto y Santa María.

El aviso se emitió pasado el mediodía de este viernes y permanece vigente durante la tarde.

Foto: SMN.

Foto: SMN.

Cayó granizo en Oliva, Córdoba. (Foto: Ana María Paternoster/Facebook)

Para las zonas afectadas por lluvias y tormentas, el SMN recomendó no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, buscar un lugar seguro bajo techo, no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, estar atento ante la caída de granizo y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

En tanto, para aquellas alcanzadas por alertas por fuertes vientos sugirió asegurar los elementos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre, mantenerse informado por autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

