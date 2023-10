Alerta por tormentas en Córdoba: cae granizo en distintos puntos de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo para distintos departamentos de la provincia de Córdoba.

Las áreas cordobesas afectadas por esta advertencia del SMN son Calamuchita, Punilla, Rio Cuarto, Rio Segundo, Santa María, Tercero Arriba, General San Martin, Juárez Celman, Río Segundo, San Justo, Tercero Arriba y Unión.

El aviso se emitió pasado el mediodía de este viernes y permanece vigente durante la tarde.

Foto: SMN.

Foto: SMN.

Cayó granizo en Oliva, Córdoba. (Foto: Ana María Paternoster/Facebook)

Alerta por tormentas fuertes para 16 provincias

La provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro presentan alertas de nivel naranja por lluvias y fuertes vientos cuyas ráfagas pueden superar los 120 kilómetros por hora (km/h), mientras en otras quince y en las Islas Malvinas rigen advertencias de nivel amarillo por vientos y tormentas, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La franja central de Chubut, y el centro y nordeste de Santa Cruz serán afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h; mientras en el suroeste de Río Negro se esperan lluvias fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, sumado a fuertes vientos.

Estas zonas están bajo alerta naranja que implica la aparición de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Por otra parte, el alerta amarillo por tormentas rige para toda la provincia de Misiones y San Luis, gran parte de Formosa, el sur de La Rioja y Santa Fe, centro y noroeste de Buenos Aires, norte de La Pampa y nordeste de Mendoza.

El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm y se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

En Formosa y en Misiones se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto, el alerta de nivel amarillo por vientos fuertes se extiende sobre el oeste de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y el noroeste de San Juan; el suroeste de Mendoza (donde se espera el viento Zonda); toda la provincia de Neuquén; gran parte de Río Negro, Santa Cruz y Chubut; el norte de Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 80 km/h, según la localidad, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Para las zonas afectadas por lluvias y tormentas, el SMN recomendó no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, buscar un lugar seguro bajo techo, no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, estar atento ante la caída de granizo y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

En tanto, para aquellas alcanzadas por alertas por fuertes vientos sugirió asegurar los elementos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre, mantenerse informado por autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

