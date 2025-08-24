Aerolíneas Argentinas cancelará hoy 46 vuelos por el paro de los Controladores
La medida de fuerza afectará a más de 4.400 pasajeros.
24/08/2025 | 07:32Redacción Cadena 3
Aerolíneas Argentinas informó en la noche del sábado, mediante un comunicado, que su programación para este domingo se verá alterada por la medida de fuerza impulsada por el gremio de controladores aéreos, ATEPSA.
Indican que, de concretarse el escenario previsto, al menos 4.400 pasajeros estarán afectados por 46 cancelaciones (todas en vuelos de cabotaje), además de 122 reprogramaciones, dentro de una operación prevista de 320 servicios programados para la jornada.
La medida del gremio ATEPSA, tal como fue comunicada, impedirá despegues de todo tipo en todo el país en las franjas horarias de 13 a 16 hs, y de 19 a 22 hs.
Desde la compañía señalaron que “la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día. Por este motivo, solicitamos a nuestros pasajeros estar atentos a posibles modificaciones en sus vuelos”.
Advirtieron que “aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía”.
Información importante: vuelos domingo 24 de agosto
“Recomendamos utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención”, apunta el comunicado.
Y finaliza lamentando “profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar” y reafirmando su compromiso con “brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”.
Lectura rápida
¿Qué medida se anunció?
Se anunció una medida de fuerza que afectará la programación de Aerolíneas Argentinas por parte del gremio ATEPSA.
¿Quiénes se verán afectados?
Al menos 4.400 pasajeros estarán afectados por 46 cancelaciones y 122 reprogramaciones.
¿Cuándo ocurrirá esta medida?
La medida se implementará el domingo en franjas horarias de 13 a 16 hs y de 19 a 22 hs.
¿Dónde se aplicará la medida?
La medida afectará despegues en todo el país.
¿Cómo se informarán las modificaciones?
Las modificaciones se informarán por correo electrónico o a través de la aplicación de Aerolíneas Argentinas.