Advertencia a Central por la vuelta de los hinchas visitantes: “Serán filmados”

Con expectativa y como parte de un cambio de paradigma en el fútbol argentino, este fin de semana marcará el retorno del público visitante en partidos de Primera División, tras 12 años de prohibición. La primera experiencia será en el encuentro entre Rosario Central y Lanús, por la Liga Profesional.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dialogó con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario y remarcó que esta medida llega luego de un extenso trabajo de organización: "Después de dos años de mucho esfuerzo estamos dando un paso importante. Pero tiene que ser diferente a lo que fue antes. Hay que cambiar la forma de vivir el fútbol, dejar atrás la lógica del 'aguante' y construir una experiencia más familiar".

El funcionario también enfatizó que todo el operativo de seguridad será riguroso. “Los hinchas de Central van a estar siendo filmados todo el tiempo. Si producen daños o violencia, van a perjudicar a su club porque recibirán una sanción en su cancha después del partido”, advirtió.

Alonso explicó que no todos los estadios están preparados para recibir visitantes y que eso dependerá del interés y compromiso de cada club. Aclaró además que los partidos con público visitante no serán improvisados: "En estos años hicimos más de 100 partidos con visitantes por Copa Argentina y fuimos ajustando criterios".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La venta de entradas será otro punto clave. El ingreso estará sujeto a trazabilidad e identificación, a través de sistemas similares al Fan ID, como ocurre en competencias internacionales.

“Llenar una cancha de policías no garantiza que no haya violencia”, señaló Alonso. Y agregó que el cambio real viene desde la organización, el respeto por los aforos y la conducta de los hinchas. “Los violentos tienen que ser identificados y no entrar más”, sentenció.

En el caso puntual del partido entre Central y Lanús, ya se preparan operativos para acompañar los micros desde Rosario hasta Buenos Aires. El ministro destacó el trabajo conjunto con los clubes y el programa Tribuna Segura.

Finalmente, desde el entorno del fútbol coinciden en que la clave será la conducta de los hinchas. La decisión política está tomada y el operativo ya está montado. Ahora, la pelota la tienen los propios simpatizantes.

Entrevista de Verónica Maslup, Ramiro Porchietti, Sergio Berensztein y Marcelo Lamberti.