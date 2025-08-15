En vivo

Abogada de víctimas de fentanilo dijo que "es terrible querer recusar al juez"

La abogada Adriana Francese, querellante de familiares de víctimas advirtió que la intervención política complica la investigación y destacó la importancia de las pericias científicas para establecer la relación de causalidad entre las ampollas contaminadas y las muertes ocurridas.

15/08/2025 | 07:39Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El Gobierno pidió que Ernesto Kreplak detenga al dueño del laboratorio del fentanilo

Adriana Francese, abogada y querellante de familiares de víctimas del fentanilo contaminado, aseguró en diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario que “es terrible querer recusar al juez en este momento, cuando estamos a punto de obtener las pericias cruciales para determinar responsabilidades en esta causa”. La letrada advirtió que la intervención política del presidente y del ministro de Salud genera tensiones que no ayudan al proceso judicial y que la causa es extensa y compleja.

Francese explicó que el Ernesto Kreplak trabajó intensamente recabando información que inicialmente fue negada, secuestrando documentación de hospitales y droguerías para determinar la verdadera cantidad de víctimas. “Se ha investigado en contra de la voluntad de muchísima gente que puede quedar involucrada y se tuvo que recuperar documentación para determinar la magnitud del daño”, dijo la abogada.

La letrada destacó la importancia de las pericias científicas para establecer la relación de causalidad entre las ampollas contaminadas y las muertes ocurridas. “Estas pericias se van a realizar con profesionales del Malbrán y nuestros peritos de parte, resguardando el derecho a la defensa y evitando pedidos de nulidad posteriores que nos perjudiquen”, señaló Francese durante la entrevista.

Francese cuestionó además el funcionamiento del ANMAT y la responsabilidad de los laboratorios HLV Pharma y Laboratorio Ramallo. “El mal funcionamiento del ANMAT no es de ahora; los laboratorios venían funcionando con graves deficiencias hace años y las alertas nunca se tomaron con severidad”, afirmó, subrayando que la investigación debe determinar responsabilidades de todos los funcionarios implicados, sin distinción de partido político.

Por último, Francese resaltó que su trabajo representa a varias familias y que se sumarán más querellantes en los próximos días. “Estamos esperando resultados de pericias que nos permitan establecer la relación de causalidad y luego investigar a todos los responsables, desde laboratorios hasta funcionarios públicos, sin que nada quede impune”, concluyó la abogada, marcando la importancia de seguir el proceso judicial con independencia de presiones externas.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Quién es la abogada que habla sobre el fentanilo contaminado?
Adriana Francese es la abogada y querellante de familiares de víctimas del fentanilo contaminado.

¿Qué advirtió Francese sobre la recusa al juez?
Francese aseguró que recusar al juez es terrible en este momento, ya que están a punto de obtener pericias cruciales.

¿Qué hizo el ministro Kreplak en esta causa?
Ernesto Kreplak trabajó intensamente recabando información y secuestrando documentación de hospitales y droguerías.

¿Qué importancia tienen las pericias científicas?
Las pericias científicas son esenciales para establecer la relación de causalidad entre las ampollas contaminadas y las muertes ocurridas.

¿Qué cuestionó Francese sobre el ANMAT?
Francese cuestionó el funcionamiento del ANMAT y la responsabilidad de los laboratorios HLV Pharma y Laboratorio Ramallo, afirmando que venían funcionando con graves deficiencias.

