FOTO: A dos años del crimen del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo, su familia no está conforme con la justicia

Dos años se cumplen del crimen de Mariano Barbieri, el ingeniero que fue asesinado de una puñalada por un ladrón durante un intento de robo en el barrio porteño de Palermo, y el autor del homicidio recibió 19 años de cárcel.

En agosto de 2023, Mariano había sido padre hacia dos semanas, estaba casado y era militante de La Libertad Avanza, el partido político del por entonces candidato a presidente Javier Milei, que venció en el balotaje a Sergio Massa (ex aspirante de Unión por la Patria).

En el penúltimo día de ese mes, Barbieri caminaba por Plaza Sicilia, en los Bosques de Palermo, cuando Isaías José Suárez lo asaltó con el objetivo de sustraerle el celular cerca del cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento

Sin embargo, el ingeniero se resistió y forcejeó con el agresor, quien extrajo un cuchillo marca Tramontina y lo apuñaló en el pecho, provocándole una herida grave.

Suárez se retiró del lugar hacia la avenida Berro y Casares, desde donde emprendió una caminata hacia el interior de la Villa 31 de Retiro, mientras que Barbieri buscó ayuda, cruzó la avenida Libertador e ingresó a una heladería, pero falleció a las pocas horas en el Hospital Fernández.

La detención de Suárez se concretó cinco días después en el asentamiento de emergencia por la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dio a conocer este jueves el veredicto, declaró culpable a Suárez por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo y lo condenó a 19 años de prisión.

La Fiscalía, encabezada por el fiscal Nicolás Amelotti, solicitó prisión perpetua por plantear que el delincuente fue autor de homicidio agravado criminis causae (matar para ocultar otro delito), pero los magistrados Julio López Casariego y Julio Pablo Quiñones votaron en favor del asesinato en ocasión de robo, mientras que el juez Matías Buenaventura se pronunció en disidencia parcial.

"Frente a la resistencia, le asestó una puñalada certera en el tórax y lesionó el corazón de la víctima", explicó el funcionario judicial, y dijo que el asesino "conocía el riesgo que le estaba generando a la víctima" al atacarlo en una zona vital.

El fiscal Amelotti basó gran parte de su alegato en el exhaustivo análisis de más de 10.000 cámaras de seguridad, un "trabajo de hormiga" que permitió reconstruir el recorrido del asesino antes y después del crimen y que, según afirmó, no deja "dudas de la autoría de Suárez".

El análisis de las imágenes, junto al testimonio de un testigo presencial, permitió seguir al sospechoso desde las inmediaciones de la plaza hasta su ingreso al Barrio 31 de Retiro, un lugar que, según se probó en el juicio, "le era familiar, frecuentaba" y "se movía con total tranquilidad".

Suárez pronunció sus últimas palabras y remarcó que “no era justo que quieran hacer justicia con una persona inocente”.

Los miembros del tribunal denegaron todos los planteos de la nulidad presentados por la defensa, entre los cuales se encontraban los distintos peritajes, el desempeño de la Policía de la Ciudad y la rueda de reconocimiento.

La lectura de los argumentos de la sentencia se desarrollará el próximo jueves 4 de septiembre.

Por su parte, la familia de la víctima manifestó su bronca, dolor y desazón por la sentencia. “Mi soporte es mi hijo que me quedó, ahora vivo una etapa larga y dura, vinimos acá para sangrar nuevamente”, dijo el padre del damnificado en declaraciones a la prensa.

En este sentido, Maricel González, la viuda y madre del único hijo que tuvieron en común recriminó: "No entiendo por qué solo 19 años si es la persona que mató a Mariano”.

“Como familia esperábamos la pena máxima. Lo que esto nos deja es que Luca, su hijo, pueda tener su historia escrita en este momento tan cruel que tuvimos como familia, él es mi chico y no entiende la situación”, cuestionó también el hermano del ingeniero.