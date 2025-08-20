Un preso está grave al incendiar un colchón en su celda en San Luis
Ocurrió en el Servicio Penitenciario de la Provincia de San Luis y el joven de 25 años se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo.
20/08/2025 | 07:05Redacción Cadena 3
FOTO: Servicio Penitenciario de San Luis.
Audio. Interno del Servicio Penitenciario Provincial en terapia intensiva tras incendio en celda
Cadena 3
Un joven de 25 años, interno del Servicio Penitenciario de la Provincia de San Luis, se encuentra en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Central Dr. Ramón Carrillo tras sufrir quemaduras graves.
El incidente ocurrió cuando el hombre, que cumple una condena por robo calificado, prendió fuego a un colchón en su celda.
Según fuentes penitenciarias, el interno enfrentaba problemas de salud relacionados con el consumo de drogas y estaba bajo tratamiento psiquiátrico al momento del hecho.
