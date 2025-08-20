En vivo

Un preso está grave al incendiar un colchón en su celda en San Luis

Ocurrió en el Servicio Penitenciario de la Provincia de San Luis y el joven de 25 años se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo.

20/08/2025 | 07:05Redacción Cadena 3

FOTO: Servicio Penitenciario de San Luis.

  1.

    Audio. Interno del Servicio Penitenciario Provincial en terapia intensiva tras incendio en celda

    Cadena 3

    Episodios

Un joven de 25 años, interno del Servicio Penitenciario de la Provincia de San Luis, se encuentra en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Central Dr. Ramón Carrillo tras sufrir quemaduras graves.

El incidente ocurrió cuando el hombre, que cumple una condena por robo calificado, prendió fuego a un colchón en su celda.

Según fuentes penitenciarias, el interno enfrentaba problemas de salud relacionados con el consumo de drogas y estaba bajo tratamiento psiquiátrico al momento del hecho.

Lectura rápida

¿Quién es la persona involucrada en el incidente? Un joven de 25 años, interno del Servicio Penitenciario de la Provincia de San Luis.

¿Qué le ocurrió al joven? Sufrió quemaduras graves y se encuentra en estado crítico en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El incidente ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde está hospitalizado el joven? En la unidad de terapia intensiva del Hospital Central Dr. Ramón Carrillo.

¿Por qué prendió fuego el colchón? El interno enfrentaba problemas de salud relacionados con el consumo de drogas y estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Sociedad

Opinión

