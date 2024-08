Fabián Farfán, conocido como "MacGyver", es un concejal de la localidad salteña de Campo Santo que decidió destinar su dieta a mejorar las condiciones de las escuelas de su localidad, así como también a ayudar a niños con discapacidad.

Con un sueldo de 71 mil pesos, Farfán se ha convertido en un referente comunitario por el servicio que brinda.

"Soy plomero, trabajo en casas de familias y estoy matriculado. También trabajé en el campo. De a poco me fui capacitando, pero salí adelante con mi propio esfuerzo", comentó en Cadena 3.

Su compromiso con la comunidad se intensificó tras el nacimiento de su hijo con discapacidad, lo que lo llevó a involucrarse activamente en causas sociales.

"Los políticos me cerraban las puertas y ninguno hacía nada para los chicos con discapacidad. Estaban abandonados, no les festejaban el Día del Niño, no les hacían el Día del Reyes, ni nada", explicó.

Desde entonces, él junto a su esposa han organizado festejos anuales para los niños con discapacidad y han colaborado con diversas instituciones educativas.

"Se necesita una rejilla de desagüe que estaba desoldada en una escuela rural que no tenía agua hace seis meses, entonces hice una conexión para que pueda subir el tanque y solucioné todos esos problemas", detalló sobre su labor comunitaria.

El concejal también dijo que su sueño es "cumplir con los cuatro años por los que la gente me votó y seguir adelante".

Además, concluyó mencionando la importancia de los festejos que organiza: "Hago festejos el Día del Niño el 15 de septiembre, para los chicos con discapacidad. Mi mujer hizo los regalitos, pero nos están faltando las facturas y las golosinas".

Informe de Elisa Zamora.