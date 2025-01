Este jueves 29 de enero un trágico accidente aéreo ocurrió sobre el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, D.C.

Un avión regional de American Airlines chocó con un helicóptero militar del Ejército de Estados Unidos, lo que dejó alrededor de 70 muertos.

Aeronaves involucradas

Avión: el vuelo 5342 de American Eagle, una filial regional de American Airlines, era un Bombardier CRJ-700 con capacidad para 70 personas, pero transportaba a 60 pasajeros y cuatro tripulantes en el momento del accidente.

El avión provenía de Wichita, Kansas, y se aproximaba al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan para aterrizar.

Helicóptero: un Sikorsky H-60 Black Hawk del Ejército de Estados Unidos, que realizaba un vuelo de entrenamiento con tres militares a bordo.

Pete Hegseth, el secretario de Defensa, publicó en las redes sociales un correo electrónico de Heather Chairez, portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la Región del Capitolio Nacional, en el que se confirma que el helicóptero había estado realizando un vuelo de entrenamiento militar.

Estaba operando desde el aeródromo militar Davison en Fort Belvoir, Virginia, al sur de Washington.

Momento del accidente

El choque ocurrió alrededor de las 20:48 hora local, cuando el avión estaba en la fase final de aproximación al aeropuerto.

/Inicio Código Embebido/

Someone tell me how this is not intentional ?



A Blackhawk casually running into an American Airlines passenger plane?



Come on. #planecrash #potomac #DC #Reagan



pic.twitter.com/XqOM6X1GkT — Mike (@PantherMike182) January 30, 2025

/Fin Código Embebido/

La colisión se produjo en uno de los espacios aéreos más controlados del mundo, cerca de la Casa Blanca y el Capitolio.

La colisión fue captada en un video de una cámara web en vivo operada por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, unas pocas millas al norte del lugar del accidente.

A las 8:47 p. m. en la transmisión, se ve a dos aviones chocando entre sí, lo que da como resultado una bola de fuego explosiva seguida de una estela de humo. Antes de la colisión, el avión se estaba aproximando a la pista 33 del Aeropuerto Nacional Reagan, dijo la Administración Federal de Aviación.

En la pantalla del control

/Inicio Código Embebido/

??#BREAKING: Shared to me anonymously shows the Playback from official Air Traffic Control radar



??#Washington | #DC



Watch as exclusive playback, sent anonymously by @avgeekjake to Rawsalerst, reveals official Air Traffic Control radar footage displaying the Collision Alert.… pic.twitter.com/s2SvT2OTPJ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 30, 2025

/Fin Código Embebido/

El diálogo de la torre de control con el helicóptero (versión original)

/Inicio Código Embebido/

“PAT25 do you have CRJ in sight?” “PAT25 pass behind the CRJ.” “(Visual separation?)”



“Tower did you see that?”



KDCA Tower recording from LiveATC, 1/30/25 @ 1:47 UTC.



God be with those souls. pic.twitter.com/eQdA3Zjto1 — Colleen Loustalot ?? (@PIC_Colleen) January 30, 2025

/Fin Código Embebido/

"PAT25, ¿tienes CRJ a la vista?"

“Pase PAT25 detrás del CRJ”.

“(¿Separación visual?)”

"Torre, ¿viste eso?"

Causas del accidente

Aunque no se ha emitido un informe oficial sobre las causas, se sabe que el helicóptero realizó una maniobra inesperada hacia la derecha justo antes del impacto.

Los controladores aéreos habían alertado al helicóptero sobre la presencia del avión, pero no hubo respuesta.

Consecuencias

Víctimas y rescate

Se han recuperado hasta el mediodía de la Argentina al menos 27 cuerpos del río Potomac, y las autoridades no esperan encontrar supervivientes debido a la naturaleza del accidente y las bajas temperaturas del agua.

Unos 300 equipos de emergencia trabajaban en condiciones peligrosas y “muy complejas” para encontrar supervivientes o cadáveres, informó John Donnelly, jefe de bomberos de Washington. Las condiciones oscuras, de frío intenso y de viento aumentaron el desafío, ya que los meteorólogos advirtieron del riesgo de hipotermia.

Se esperaba que las tareas de búsqueda y rescate duraran días, anticipó Donnelly.

El equipo de patinaje

Según la US Figure Skating, el organismo rector estadounidense de este deporte, entre los pasajeros del avión se encontraban patinadores, sus familiares y sus entrenadores.

Los patinadores regresaban de un campo de entrenamiento posterior a los campeonatos nacionales de patinaje artístico, que se celebraron en Wichita, Kansas, durante el fin de semana.

A bordo también viajaban ciudadanos rusos, incluidos patinadores artísticos, según el Kremlin, informó The New York Times.

Impacto en el tráfico aéreo

El accidente provocó la suspensión temporal de todos los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

Reacciones oficiales

Declaraciones del Presidente

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El presidente Donald Trump calificó el suceso de "terrible accidente" y aseguró que brindaría más detalles a medida que se conociera información.

En sus redes, Trump atribuyó la responsabilidad al helicóptero.









