Seis meses sin Lian Flores: ¿qué se sabe hasta ahora?

Hoy, 22 de agosto de 2025, se cumplen seis meses desde la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, un niño de tres años que fue visto por última vez el 22 de febrero en la pequeña localidad de Ballesteros Sud, Córdoba.

A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda y la movilización de recursos, la familia y la comunidad siguen sin respuestas sobre el paradero del pequeño, en un caso que mantiene en vilo a todo el país.

Un día que cambió todo

Lian desapareció en la tarde del sábado 22 de febrero, mientras jugaba en el patio de su casa en una zona rural de Ballesteros Sud, a 180 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba.

Según sus padres, Elías Flores y Plácida Soraide, la familia se encontraba descansando durante la siesta cuando, al despertar, notaron la ausencia del niño.

Desde entonces, la incertidumbre y el dolor han marcado la vida de esta familia de origen boliviano que trabaja en la fabricación de ladrillos en un predio de 18 hectáreas.

Una investigación sin avances

La investigación, a cargo de la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona y los fiscales provinciales Isabel Reyna y Nicolás Gambini, ha explorado múltiples hipótesis, desde un accidente hasta una desaparición forzada, incluyendo la posibilidad de un secuestro extorsivo o un caso de trata de personas.

Sin embargo, a seis meses del hecho, no hay detenidos ni imputados directos, y las pistas concretas brillan por su ausencia.

El abogado de la familia, Darío Baggini, no oculta su frustración: "Es increíble e impresionante que, con la cantidad de recursos dedicados, no exista una pista concreta sobre lo sucedido".

A lo largo de estos meses, se han realizado numerosos operativos, incluyendo rastrillajes con perros rastreadores, drones, georradares y excavaciones en la llamada "zona cero", un área clave donde Lian fue visto por última vez.

Este jueves, un nuevo rastrillaje con unos 30 efectivos de la Policía DUAR y Gendarmería se llevó a cabo en un cortadero de ladrillos cercano, pero, al igual que en ocasiones anteriores, no arrojó resultados.

Una comunidad pequeña, un enigma grande

Ballesteros Sud, con apenas 649 habitantes y una extensión de 1,3 kilómetros cuadrados, es una localidad donde "todo el mundo se conoce". La familia y las autoridades coinciden en que es desconcertante que un niño desaparezca en un lugar con un único camino de acceso y una comunidad tan reducida sin que nadie haya visto nada.

"Alguien se lo llevó de este lugar, porque con tanta búsqueda ya tendría que haber aparecido", afirmó Elías Flores, el padre de Lian, en una entrevista reciente.

Los padres sospechan que vecinos del lugar podrían estar ocultando información. Plácida Soraide expresó su desconfianza hacia algunos miembros de la comunidad.