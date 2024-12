Qué provoca las enormes olas que afectan a todas las costas del Pacífico

Olas gigantes están causando estragos en la costa de California y en varios países de América del Sur, que van desde muertes a daños significativos.

A partir del 20 de diciembre, este fenómeno ha afectado una vasta área del océano Pacífico: impacta desde Hawái hasta Perú, Ecuador y Chile.

En California, un muelle colapsó debido a las intensas olas que alcanzaron hasta 12 metros de altura, lo que provocó la muerte de una persona. Rescatistas en Santa Cruz salvaron a otras dos personas tras el colapso de otro muelle.

/Inicio Código Embebido/

Back to these waves.....



According to the National Emergency Operations Centre (COEN) in Peru, they have been classed as abnormal waves and are expected to continue until January 1. SENAPRED in Chile have said the same.



NO MENTION OF TSUNAMI as many "people" are now reporting. pic.twitter.com/A4s2bVwpmX