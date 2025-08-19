En vivo

Principio de incendio en una clínica de Córdoba: no hay heridos

El siniestro se registró en la calle Mendoza 65, a dos cuadras de la Plaza Colón donde funciona un Centro Modelo de Otorrinolaringología. 

19/08/2025 | 09:10Redacción Cadena 3

FOTO: Susto en Córdoba: principio de incendio en una clínica de calle Mendoza.

Un incendio se desató en el Centro Modelo de Otorrinolaringología, ubicado en la calle Mendoza 65, en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.

El siniestro, que tuvo lugar en el subsuelo de la clínica, se originó en un consultorio médico, según informó a Cadena 3 Luciano Castro, jefe de Bomberos.

El personal de la clínica logró autoevacuarse sin reportes de heridos.

Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar el fuego.

Castro indicó que los primeros reportes mencionaban una posible explosión, aunque las causas del incidente aún están bajo investigación.

