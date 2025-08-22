Piñón Fijo, en la previa del Día del Niño de Cadena 3: "Será un clima hermoso"

FOTO: Piñón Fijo celebra su cumpleaños en la previa del Día del Niño de Cadena 3.

Córdoba se prepara para celebrar el Día del Niño con un evento lleno de magia y alegría, encabezado por el icónico payaso Piñón Fijo, quien también festeja su cumpleaños en esta fecha tan especial.

En una entrevista con Cadena 3, Piñón compartió su entusiasmo por el evento de este domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes y reflexionó sobre su vínculo inquebrantable con las infancias de Córdoba y el país.

"Ya son un clásico de la fiesta del Día del Niño de Cadena 3. El clima hermoso de la gente, los niños esperando desde tempranito", expresó Piñón con una sonrisa, destacando la energía única que se vive en cada presentación.

Para él, cada show es una experiencia irrepetible: "Uno canta y decide cuál es la canción que sigue según el clima que se arma", reveló.

Con 36 años de trayectoria, Piñón Fijo no solo ha marcado la infancia de generaciones, sino que también ha creado lazos profundos con sus seguidores. "Ya con el tiempo que ha pasado, tengo 36 años de oficio, ahora viene alguno y te dice que la única vez que te vio fue chiquitito", comentó con emoción.

"Es hermoso porque le marcaste su infancia y ahora ya es grande, que lleva a su hijo", agregó, celebrando cómo su personaje trasciende generaciones.

El payaso cordobés también compartió sus planes futuros, incluyendo un viaje a España en octubre junto a Cadena 3, una experiencia que rememora una gira similar en 2008.

"Creo que ya es momento de que me acompañe Cadena 3 a España", dijo con entusiasmo, dejando entrever su deseo de llevar su alegría más allá de las fronteras.

Piñón Fijo no ocultó su gratitud por una carrera que lo ha llenado de satisfacciones: "Siempre he sido un tipo muy feliz, muy agradecido".

Este domingo, en el Kempes, promete un espectáculo lleno de emociones, con un objetivo claro: "Tengo que ver a los enanos disfrutando, eso es lo más bello".