Pettinato en Cadena 3: "La gente siempre me dice 'tiene el espíritu de Sumo'"

Roberto Pettinato presenta en Córdoba, este viernes, su show "Sumo por Pettinato", una propuesta en donde recorre la historia de la banda junto a músicos locales.

"Esto no es un homenaje ni tributo porque yo estoy vivo y los tributos son de grupos que admiraban a otro. Yo soy como Ringo", dijo en diálogo con Cadena 3.

La gira con la que recorre varias provincias, surgió con la idea de interpretar las canciones de Sumo pero con músicos locales de las ciudades en las que se presentaba: "Es un movimiento y la gente atrae a la gente y los músicos llevaban a sus parientes y así esto se empezó a llenar y acá estamos haciendo la gira", reveló.

En cuanto al espectáculo dijo que va a haber anécdotas y que "es un show seguro porque la gente va a conocer todos los temas". "Son temas que los bailas y los cantas y esto es algo que no pasaba antes porque Sumo no era tan popular como Soda", apuntó.

"La gente siempre te dice 'tiene el espírtu de Sumo' y yo con el espíritu me conformo", agregó.

Además, adelantó que para el año que viene tiene nuevos proyectos, como un noticiero del Gato Verdaguer, que contará con la ironía y el cinismo aplicado a lo que uno ve en la tele.

En cuanto al show, también dijo que "es un kilombo hacer la lista porque ahora son todos los temas son hits, antes no". "No eramos convocantes. Un día llegamos a hacer Obras, no estábamos preparados y adelantamos el escenario para que parezca más chico el lugar. En el último show fueron 100 personas. Éramos un grupo que estábamos en una situación delicada con Luca y sabíamos que era una situación en que esto no iba a terminar bien", expresó.

Sumo por Pettinato se presenta este viernes 15 de noviembre en Studio Theater, a las 21 horas, con entradas a la venta en Edén. El sábado estará en Villa Giardino y el domingo en Alta Gracia.

Entrevista de Siempre Juntos