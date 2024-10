Milei, en Córdoba: "Estamos mucho más cerca de salir del cepo cambiario"

El presidente Javier Milei llegó a Córdoba para participar, como figura central, en la celebración del 47º aniversario de la Fundación Mediterránea.

Este evento, al que asistió el gobernador Martín Llaryora, tuvo lugar en el Centro de Convenciones Córdoba, un lugar emblemático para encuentros empresariales y políticos en la provincia.

Durante su discurso, el Presidente volvió a destacar los logros de su gestión, remarcó el trabajo que vienen realizando los distintos funcionarios del Gobierno, se refirió al cepo cambiario, al cierre del Banco Central y a la desaceleración de la inflación.

"En pocos lugares juego de local como acá. Estamos frente a un evento histórico y no convencional de bajar la inflación, por eso amerita discutir lo que el Gobierno está haciendo. Cuando llegamos al poder, la inflación mayorista era del 54%, que anualizado da 17.000%. El último número fue de 2%, anualizado a 28%. Vale la pena dar la discusión porque mucho se dijo que el Gobierno no tenía programa. ¿Cómo bajamos la inflación entonces?", dijo el Presidente en el inicio de su discurso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Acto seguido, el mandatario continuó destacando los logros de su Gobierno a casi 11 meses del inicio de su gestión y envió una suerte de crítica a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había posteado en sus redes un homenaje a Isabel Perón. "El gobierno de María Estela Martínez de Perón fue espantoso. Hubo un desquicio económico, decreto de aniquilamiento y otras aberraciones", señaló el Presidente en la Fundación Mediterránea.

Milei sostuvo que el impacto de la desaceleración de la inflación es significativo. "Otra característica importante es que nosotros no hicimos un plan Bonex, que tanto nos acusaron en la campaña presidencial. Nosotros fuimos los únicos en hablar de los pasivos remunerados, sin dar fechas porque somos un gobierno liberal libertario y el proceso debía ser a mercado. Lo que parecía imposible, lo resolvimos en seis meses. Eso nadie lo nota, pero en términos de inflación es muy significativo".

El Presidente destacó que la desaceleración inflacionaria se logró sin un plan de control de precios ni controles del tipo de cambio. "La inflación del programa hoy está en el 1%, la verdadera inflación está viajando al 13% anual, la más baja desde la creación del maldito Banco Central y tras la creación del plan de convertibilidad de Domingo Cavallo. Este plan se hizo recomponiendo precios relativos. Si no lo quieren considerar un milagro, se lo podemos aducir a las fuerzas del cielo".

En ese sentido, Milei comparó la situación a la crisis económica de 1989 y 2001 y aprovechó para criticar a los expresidentes Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín de cometer un "golpe de estado" contra Fernando de la Rúa.

"Cuando asumimos, estábamos ante la crisis más grande de la historia de Argentina. Teníamos el doble del desequilibrio monetario, peor que en la hiperinflación de 1989 con Raúl Alfonsín. Teníamos indicadores sociales peores a los que había en diciembre de 2001, antes de la caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín".

Y continuó: "Alfonsín fue parte de un golpe de Estado, le pesificaron la deuda a Clarín y lo mostraron como un héroe".

Sobre la devaluación del tipo de cambio oficial, ocurrida a pocos días del inicio de su gestión, el Presidente argumentó: "Algunos economistas me culpan de haber devaluado, eso lo dice alguien que no está formado en economía. La gente no está obligada a saber de economía. Pero con las reservas netas negativas en 12.000 millones de dólares, yo no devalué, fue sincerar las cosas".

El mandatario aprovechó su discurso en la Fundación Mediterránea para disparar contra el gobierno de Alberto Fernández y el rol de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. "El Gobierno anterior vivía incumpliendo con el FMI y el programa estaba caído, por eso era inconsistente. Nosotros cerramos el programa en un fin de semana, la situación era bastante compleja. Me sorprende la deshonestidad intelectual de economistas y políticos. El Gobierno anterior emitió el equivalente a 13 puntos del PBI, esto lo vengo diciendo desde la campaña de 2023, no es de ahora".

"Un control de precios no refleja los efectos de la escasez, por eso las góndolas en el final del Gobierno anterior estaban vacías. El desabastecimiento no estaba contemplado en un índice. La única forma de que los productos aparezcan es sincerando los precios. La gente no come estadísticas, sino productos de verdad", añadió.

Por otra parte, Milei aseguró ante los empresarios y el público asistente en el Complejo Ferial que los salarios reales están subiendo en el sector privado. "Los salarios reales suben sin parar en el sector privado, mientras que el sector público viene rezagado porque hay motosierra. Para el último trimestre, las estimaciones hablan de una pobreza de 49%, ocho puntos menos. Vaya que sí nos estamos ocupando de los más vulnerables".

"Estamos bajando la inflación, no hay plan más poderoso que eso. El impuesto inflacionario es súper regresivo. Antes de la campaña se discutía mucho el tema de la naturaleza de la inflación, entonces hay un grupo de economistas que dicen que es multicausal. Nunca creí eso", dijo el Presidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Otras frases destacadas del discurso de Milei

• "Si el Banco Central emite, genera daño. Si contrae, genera daño. Si no hace nada, ¿para qué lo tengo?".

• "Nadie fue engañado en la campaña electoral, dijimos que íbamos a cortar con el gasto público y lo hicimos. Dijimos que íbamos a ir a déficit cero y nos dijeron que estábamos locos. Lo planteamos y lo logramos en el primer mes de gestión, eso fue lo más increíble. Miren los números de Argentina en los últimos 123 años, es la primera vez que el país va a terminar con equilibrio fiscal en la línea financiera".

• "¿A ustedes les gusta los controles de precios, como hacía Guillermo Moreno?".

• "Los bancos tuvieron que empezar a trabajar y dejar de ser bicicleteros".

• "En seis meses limpiamos los pasivos remunerados del Banco Central, haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad".

• "Dejé de ser de Boca cuando apareció un cierto personaje que volvió (en referencia a Juan Román Riquelme). Si el equipo sigue así, en algún momento voy a poder volver a la cancha. Yo soy re fan de Martín Palermo".

• "Decían que era imposible terminar con los intermediarios y tenemos una ministra que terminó con los gerentes de la pobreza. Era imposible terminar con los piquetes y Bullrich terminó con los piquetes. Tenemos a un ministro que desregula todos los días. Obviamente, estamos ante el mejor gobierno de la historia".

• "Llegamos a emisión cero y discutimos la salida del cepo. Estamos mucho más cerca de salir del cepo de lo que estábamos en diciembre, pero hay que sanear y restaurar el patrimonio del Banco Central. Se tienen que dar tres condiciones: cuando no haya más inflación, resolvamos el problema de los stocks en moneda extranjera y que la base monetaria coincida con la base monetaria amplia. Las LEFI se tienen que achicar y eso es lo que está pasando".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Previo al discurso de Milei, la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, destacó la visita del Presidente. "En Milei tenemos puesta nuestra esperanza para poner a la Argentina en el lugar que merece, apoyamos al Presidente en su lucha contra la inflación y por lograr el equilibrio fiscal", dijo.

Y añadió: "No se puede gastar más de lo que se tiene, por eso hay que bajar el gasto del Estado. Tenemos un Presidente que se animó y lo está haciendo. Hay que acabar con este Estado gigante que está bancado por todos nosotros con nuestros impuestos. Necesitamos un Estado con menor carga impositiva para generar más trabajo. El Estado no debe ser una carga para gente y las empresas que generan empleos formales".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Llaryora reclamó por las retenciones y por la ley de biocombustibles

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también antecedió el discurso del presidente Milei y también destacó su visita a la provincia. En su alocución, también pidió por el fin de las retenciones y por la ley de biocombustibles.

"En Córdoba podemos pensar distinto y trabajar juntos, sumado al respeto institucional, la libertad de prensa y el trabajo público y privado para generar más trabajo. La Fundación Mediterránea se compone de empresarios que no se cansan de generar trabajo en la provincia", dijo el gobernador.

Y agregó: "La base de este ecosistema no es fruto de un partido político, sino que es producto del esfuerzo de los cordobeses que hace años que tienen superávit primario y fiscal para generar talento y obras para multiplicar la producción. Córdoba pudo hacer todo eso a pesar de las malditas retenciones y sin la ley de biocombustibles"

"Felicito al presidente por venir al aniversario de la Fundación Mediterránea. Una Argentina mejor se construye con todas las provincias. Espero que al presidente lo iluminen las fuerzas del cielo para que a todos nos vaya bien", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Protestas

La visita de Milei no estuvo exenta de controversias. Grupos estudiantiles y movimientos sociales convocaron movilizaciones en rechazo a su presencia en Córdoba, en medio de un clima tenso por conflictos universitarios y demandas sociales.

La última visita del Presidente a Córdoba se produjo el 25 de setiembre, cuando sobrevoló la zona de los incendios junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador Martín Llaryora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/