Mendoza refuerza la vacunación infantil: multas y arrestos por incumplimiento

En un esfuerzo por garantizar la inmunización de los niños, Mendoza ha implementado un nuevo protocolo que refuerza el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

La medida, respaldada por la legislación provincial y nacional, establece sanciones severas para los padres que no vacunen a sus hijos, incluyendo multas de hasta $336.000, trabajos comunitarios en hospitales o hasta cinco días de arresto, según el artículo 119 del Código de Contravenciones de la provincia.

Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones, explicó que el protocolo otorga a los padres un plazo de 30 días para cumplir con las vacunas requeridas. “Muchas familias prefieren esperar para acudir a un efector de confianza o al sector privado, pero este plazo busca organizar y garantizar el acceso”, señaló Aguilar.

Si al concluir este período no se registra la vacunación en el sistema informático provincial, las autoridades iniciarán un proceso de verificación y, de confirmarse el incumplimiento, se presentará una denuncia formal.

El caso será derivado a la autoridad judicial, que contactará a los responsables para determinar los pasos a seguir y aplicar las sanciones correspondientes. “No se trata de castigar, sino de proteger la salud colectiva”, enfatizó Aguilar, destacando que, al 30 de junio de 2025, el 66% de los niños en edad escolar ya estaban vacunados, superando la meta provincial del 50%.

Un mensaje claro para la comunidad

El protocolo busca concientizar sobre la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades evitables y proteger a la población más vulnerable.

Las autoridades provinciales subrayan que el sistema informático permite un seguimiento preciso, facilitando la detección de incumplimientos.

Además, se están implementando campañas educativas para informar a las familias sobre los beneficios de las vacunas y los riesgos de no cumplir con el calendario.

Con esta medida, Mendoza se posiciona como pionera en la región en la defensa de la salud pública infantil, enviando un mensaje claro: la vacunación no es opcional, y su cumplimiento es una responsabilidad compartida para el bienestar de todos.