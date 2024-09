Luis Landriscina emocionó en el "Gran Premio Luis Landriscina" en Villa Ángela

En una jornada cargada de emoción y nostalgia, el humorista Luis Landriscina fue homenajeado en la 6ª fecha del campeonato zonal de automovilismo, que llevó su nombre: el "Gran Premio Luis Landriscina".

El evento se realizó en el circuito Froilán González de Villa Ángela, atrayendo a fanáticos de diferentes localidades, como El Impenetrable, El Colorado, Las Breñas y Charata, quienes se unieron para celebrar al icónico artista.

"Siento muchas caricias al alma", expresó Landriscina al referirse a la cálida bienvenida de los presentes. "Algunos vienen desde el Impenetrable, de El Colorado, de Las Breñas, de Charata, y nos hemos reunido en Villa Ángela, en el único autódromo del mundo que lleva el nombre de Froilán González, lo cual es también una caricia al alma y a la memoria de mi amigo, que vino ocho veces a Villa Ángela", agregó, rememorando la amistad que lo unía con el célebre piloto argentino.

Durante su intervención, Landriscina compartió reflexiones sobre su estilo de narración y la importancia de representar fielmente a las personas y lugares que menciona en sus relatos. "Trato de contar, dibujando en palabras en el aire, lo que quiero que la gente vea. Eso me lleva a hablar de lo que conozco, porque si no, la gente a la que pintas se siente ofendida, y con razón", manifestó.

El humorista también dedicó unas palabras al intendente de Villa Ángela, Adalberto Papp, destacando su labor y su compromiso con la educación. "Es un hombre parco que hace cosas, y si las hace por el pueblo, es un buen intendente. Sé que tiene algunos proyectos por los cuales yo vivo empujando en los lugares donde tengo un micrófono, porque necesitamos escuelas técnicas y agrotécnicas, y sé que está preocupado por una escuela técnica a la que quiere darle el impulso que Villa Ángela se merece", subrayó.

Finalmente, Landriscina aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los habitantes de Villa Ángela, expresando su deseo de regresar pronto. "Quiero saludar a todo el pueblo. No he podido cumplir con todos, porque hay muchas escuelas que quieren que pase por allí, y otra lleva mi nombre. Les prometí que me tomaré un momento para quedarme tres o cuatro días y recorrer todo lo que tengo que recorrer", afirmó.

En un emotivo cierre, Landriscina recordó su llegada a Villa Ángela, destacando los avances en infraestructura. "Podría haber entrado por el viejo camino, cerca de la desmotadora del Pueblo Viejo, tomar la avenida y pasar por la Inter y la Shell, pero di toda la vuelta para ver la nueva entrada del acceso norte, porque sabía que la habían terminado. Era un proyecto que llevaba más de 20 años en espera y que don Titi Papp resucitó", concluyó.

