Le transfirió $1 millón por error y lo que hizo el destinatario la dejó "helada"

Una historia de honestidad y solidaridad unió a Claudia Barrios, una cordobesa de Jesús María, y Joel, un mendocino, tras un error en una transferencia bancaria por un millón de pesos.





"Era un millón de pesos el monto, era mucha plata. Y bueno, me equivoqué en el alias, me faltó un punto. Se destinó el dinero erróneamente a una persona con el mismo apellido, que encima era un apellido raro", dijo Barrios a Cadena 3.

Tras darse cuenta de la equivocación, se preocupó y decidió buscar al destinatario incorrecto.

Utilizando redes sociales, logró contactar a Joel, a quien explicó: "Le dije, mirá, me pasó esto. Yo sé que suena muy loco, pero soy real, le di mis datos".

Aunque al principio Joel dudó, Claudia reveló que apeló a la empatía: "Le dije que ese dinero estaba destinado a un viaje de mi hijo que tenía que hacer. Y que si no recuperaba eso, mi hijo no podía viajar".

Joel, conmovido por la historia, accedió a devolver el dinero: "A la media hora me dijo que le pasara el alias, que me devolvía todo".

Claudia contó que ofreció una recompensa, frente a la cual Joel se negó: "Me dijo, no, no. Yo le devuelvo todo y usted después haga lo que corresponda".

"Le dejé una recompensa de 100 mil pesos por ser buena persona", aclaró luego ella.

Informe de Fernando Barrionuevo.