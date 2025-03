La UTA ratificó el paro de colectivos en el AMBA para este viernes

FOTO: UTA advirtió que habrá paro si no hay acuerdo hoy en paritarias.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este miércoles que mantiene firme su decisión de realizar un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el próximo viernes 28 de marzo, luego de que las negociaciones paritarias con el Gobierno y las cámaras empresarias culminaran sin acuerdo.

El sindicato, que reclama mejoras salariales para los choferes, responsabilizó directamente a la Secretaría de Transporte por la falta de avances, acusándola de bloquear cualquier posibilidad de incremento hasta junio.

El titular de la UTA, Roberto Fernández, había advertido sobre la medida de fuerza días atrás, señalando la intransigencia del Gobierno como el principal obstáculo.

En un comunicado oficial, el gremio expresó su frustración: “Los funcionarios de Transporte se esconden y nos llevan a un conflicto, sin resolver la estructura de costos y, con ella, el incremento salarial que los trabajadores merecen”.

Según denunciaron, la Secretaría de Transporte estableció, mediante la Resolución 8/2025, que no habrá ajustes salariales para el sector hasta mitad de año, una postura que la UTA considera inaceptable en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

La jornada de este miércoles estuvo marcada por una reunión virtual entre representantes del sindicato y las cámaras empresarias, con la mediación de la Secretaría de Trabajo.

Sin embargo, el encuentro no logró acercar posiciones. Fuentes gremiales indicaron que no hubo una oferta salarial concreta por parte de las empresas, que argumentan no contar con los fondos necesarios para hacer frente a los aumentos sin un ajuste en los subsidios o en las tarifas.

Desde la UTA, en tanto, insistieron en que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar una solución, ya que regula los ingresos del sector a través de las compensaciones estatales.

El paro, que afectará a millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público en el AMBA, se perfila como una medida de 24 horas, salvo que el Gobierno intervenga en las próximas horas con una conciliación obligatoria.

Esta herramienta legal, que la Secretaría de Trabajo podría activar antes del viernes, obligaría a suspender la huelga y reabriría un plazo de negociación de 15 días. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si el Ejecutivo optará por esta vía para evitar el cese de actividades.