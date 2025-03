La desesperación de una bahiense dentro del auto: el agua le llegó al pecho

Bahía Blanca vive un temporal que ha generado situaciones críticas para sus habitantes, y en ese marco, Ana, una oyente de Cadena 3, relató su angustiante experiencia mientras estuvo atrapada en su auto en la calle Rodríguez y Laprida, y pedía que la auxilien de forma urgente.

"El agua viene como si fuera un río en crecida", expresó Ana, que se encontraba en una situación desesperante con el agua alcanzando la altura de su pecho dentro del vehículo: "Tengo el agua hasta el pecho, el agua ya subió al volante".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La oyente, que salió de su casa a las 5:40 para un turno médico, estuvo atrapada debido a la creciente corriente. "No puedo bajar del auto, es tan fuerte la corriente que no sé si me va a abrir la puerta", agregó, describiendo la peligrosidad del momento.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Ana se comunicó con amigos y compañeros de trabajo para buscar ayuda y se aferró a la esperanza de que alguien pueda socorrerla.

Finalmente, Ana ya se encuentra a salvo, en un balcón de una casa de la zona. "Gracias a todos los oyentes de Cadena 3 por la fuerza que hicieron. Toda la ciudad se solidarizó y estoy bien", completó.

/Inicio Código Embebido/

Video. La desesperación de una bahiense dentro del auto en medio del temporal Siempre Juntos Episodios

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de "Siempre Juntos".