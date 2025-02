Hace 65 años la Fórmula 1 estuvo en Córdoba: quién ganó y cómo era el circuito

Un caluroso 14 de febrero de 1960 la máxima categoría del automovilismo mundial desembarcaba en la ciudad de Córdoba con la presencia estelar de un retirado Juan Manuel Fangio y una multitud de cordobeses que lograron vivir la única vez que la Fórmula 1 estuvo en tierras mediterráneas. Increíble de pensar en nuestro días, pero real.

El circuito, que tenía poco más de 3 kilómetros, se iniciaba en la Avenida del Dante y bordeaba el Zoológico, descendiendo hacia la Avenida Poeta Lugones y subiendo nuevamente por Avenida Amadeo Sabattini.

El inicio de la carrera fue las 17 horas en punto y con un mar de gente acompañando en los espacios verdes del parque, 14 competidores largaron las 75 vueltas al circuito.

El ganador absoluto fue el francés Maurice Trintignant (hermano del malogrado piloto Louis y tío del renombrado actor Jean-Louis Trintignant), con un Cooper, secundado por el norteamericano Dan Gurney (B.R.M.), en una competencia cambiante, donde la punta por momentos perteneció también a Gurney y al australiano Jack Brabham.

Varios abandonos opacaron la fiesta, sobre todo el del crédito local, el argentino Carlos Menditeguy (Cooper-Maseratti), quien llegó a estar en la tercera ubicación, pero debió abandonar por inconvenientes en su caja de velocidades.

De esta manera, solo cinco pilotos finalizaron la prueba. Entre los argentinos también estuvieron, Froilán González, quien no logró destacarse y Oscar Cabalén (Maseratti), quien desistió de participar a último momento debido al bajo rendimiento de su máquina.

Éldor "Piti" Bertorello, quien participó en la organización de la carrera a los 18 años, relató en exclusiva con Cadena 3 la emoción del evento: “Fue todo un acontecimiento fantástico, tener un auto de Fórmula 1 era lo distinto, no lo habíamos visto nunca”.

Eldor Bertorello rememoró aquella jornada histórica.

La carrera no otorgó puntos, ya que se había corrido en Buenos Aires el fin de semana anterior, pero eso no disminuyó el entusiasmo. “No importa si perdía o no perdía en plata, lo que se hiciera”, afirmó Bertorello.

El calor fue un factor notable ese día. “Hacía mucho calor, fue como el de hace poquitos días acá en Córdoba, tremendo”, rememoró Bertorello. Se estima que alrededor de 32 mil personas asistieron al evento, atraídas por el ruido y la velocidad de los autos. “La gente se amontonaba en las tribunas a lo largo de toda la Avenida del Dante”, agregó.

Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1, también estuvo presente, ayudando en la organización y probando el circuito en un Porsche días antes de la carrera.

Juan Manuel Fangio estuvo presente ese día.

Este evento se recuerda como una experiencia única en el automovilismo argentino y un motivo de orgullo para los cordobeses. La Fórmula 1, la máxima categoría del mundo, dejó su huella en Córdoba, un recuerdo que perdura en el tiempo.

Clasificación general

1º: (38) Maurice Trintignant (Cooper-Climax)…01h. 53’ 50’’ 9 (Prom.: 122,533 km/h.)

2º: (42) Dan Gurney (BRM)…..………………..01h. 54’ 38’’ 5

3º: (14) Gino Munaron (Maseratti)......................01h. 54’ 52’’ 8 (70 vueltas)

4º: (44) Ettore Chimeri (Maseratti)......................01h. 55’ 13’’ 8 (63 vueltas)

5º: (40) Joakim Bonnier (BRM)...........................01h. 54’ 04’’ 3 (53 vueltas)

Fuente: Gesumaría, Eduardo “Sprinter”, Historia del automovilismo de Córdoba, “B” Editores, Córdoba, 1986.

Informe de Fernando Barrionuevo.