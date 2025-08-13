Envían a juicio a policías acusados por el robo de motos en Potrero del Estado

El juez en lo penal económico, Gustavo Hidalgo, dispuso la elevación a juicio de cinco efectivos policiales acusados de sustraer motocicletas en Potrero del Estado.

Entre los imputados se encuentran un comisario, un subcomisario, dos cabos y un agente, quienes enfrentarán cargos por sustracción de vehículos, encubrimiento y omisión de los deberes de control.

La investigación, liderada por la Fiscalía, demostró el robo de 33 motocicletas, además de partes de un automotor y una bicicleta hallada en el domicilio de uno de los acusados.

Los hechos ocurrieron entre mayo de 2020 y diciembre de 2021, revelando un patrón de conducta delictiva entre los efectivos involucrados.