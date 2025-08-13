En vivo

Envían a juicio a policías acusados por el robo de motos en Potrero del Estado

Se trata de cinco efectivos, a quienes se les imputa sustracción y encubrimiento entre mayo de 2020 y diciembre de 2021.

13/08/2025 | 10:35

FOTO: archivo.

El juez en lo penal económico, Gustavo Hidalgo, dispuso la elevación a juicio de cinco efectivos policiales acusados de sustraer motocicletas en Potrero del Estado.

Entre los imputados se encuentran un comisario, un subcomisario, dos cabos y un agente, quienes enfrentarán cargos por sustracción de vehículos, encubrimiento y omisión de los deberes de control.

La investigación, liderada por la Fiscalía, demostró el robo de 33 motocicletas, además de partes de un automotor y una bicicleta hallada en el domicilio de uno de los acusados.

Los hechos ocurrieron entre mayo de 2020 y diciembre de 2021, revelando un patrón de conducta delictiva entre los efectivos involucrados.

Lectura rápida

¿Quién elevó a juicio a los efectivos policiales?
El juez en lo penal económico, Gustavo Hidalgo, dispuso la elevación a juicio.

¿Cuántos efectivos policiales están acusados?
Cinco efectivos policiales están acusados de sustraer motocicletas.

¿Qué delitos enfrentan los imputados?
Enfrentan cargos por sustracción de vehículos, encubrimiento y omisión de los deberes de control.

¿Cuántas motocicletas fueron robadas?
Se demostró el robo de 33 motocicletas durante la investigación.

¿Cuándo ocurrieron los hechos?
Los hechos ocurrieron entre mayo de 2020 y diciembre de 2021.

