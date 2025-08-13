Envían a juicio a policías acusados por el robo de motos en Potrero del Estado
Se trata de cinco efectivos, a quienes se les imputa sustracción y encubrimiento entre mayo de 2020 y diciembre de 2021.
13/08/2025 | 10:35Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
El juez en lo penal económico, Gustavo Hidalgo, dispuso la elevación a juicio de cinco efectivos policiales acusados de sustraer motocicletas en Potrero del Estado.
Entre los imputados se encuentran un comisario, un subcomisario, dos cabos y un agente, quienes enfrentarán cargos por sustracción de vehículos, encubrimiento y omisión de los deberes de control.
La investigación, liderada por la Fiscalía, demostró el robo de 33 motocicletas, además de partes de un automotor y una bicicleta hallada en el domicilio de uno de los acusados.
Los hechos ocurrieron entre mayo de 2020 y diciembre de 2021, revelando un patrón de conducta delictiva entre los efectivos involucrados.
