Empleados del Hospital de Bariloche denuncian el vaciamiento de la salud pública

Los trabajadores del Hospital de Bariloche expresaron su preocupación por el vaciamiento de la salud pública en la ciudad. En un contexto de creciente demanda, advirtieron que muchos ciudadanos desocupados no cuentan con obra social y dependen del sistema de salud público, que enfrenta serias carencias.

Isabel Molina, operadora de salud mental y secretaria general de la CTA Autónoma de Bariloche, comenta: “En las guardias se ha incrementado la cantidad de gente que asiste, debido a que está desocupada o que no tiene obra social”.

La situación se agrava con la falta de insumos y camas disponibles. Molina señaló que “se fueron 60 enfermeras por falta de pago”, lo que refleja una crisis que afecta a múltiples áreas de atención. “Se están yendo psicólogos, psiquiatras, ginecólogos, dentistas”, añadió.

Los trabajadores han estado reclamando por estas condiciones desde hace semanas, pero no han recibido respuestas satisfactorias. “El gobierno no soluciona, no se ocupa”, concluyó.

