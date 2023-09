El desgarrador pedido de justicia de la mamá de Gabriela Pérez

Liliana es la mamá de Gabriela Pérez, la joven de 24 años que fue asesinada de un balazo el último sábado durante un acto de Soelsac, el gremio de limpieza en Córdoba.

Desesperada por la situación que le toca vivir, pidió justicia en Cadena 3 por el crimen de su hija, y lamentó la situación por la que está pasando, aunque aseguró que va a luchar para salir adelante, tanto ella como su familia, y para que se haga justicia.

Liliana habló de su vida: tiene 17 hijos y 28 nietos, y todavía no sale del dolor de haber enterrado a un hijo hace cuatro meses que ahora tiene que pasar por otra muerte cercana y desgarradora.

Sin embargo, reveló que tiene un comedor solidario en su casa donde prepara viandas con lo que intercambia con vecinos o recibe para cocinar, con lo que ayuda a las personas del barrio Yapeyú.

"No entiendo por qué me están pasando todas estas cosas, si yo trato siempre de ayudar a la gente; nunca he sido mala y no lo voy a ser por más que me pasen estas cosas feas", expresó.

Y siguió, con la voz quebrada: "Quiero justicia para mi hija, mi familia y su hijita, que se quedó sin mamá".

Sobre la familia directa de su hija Gabriela, concluyó: "Su marido está enfermo y nosotros no lo vamos a dejar solo".

Informe de Juan Federico.