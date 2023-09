"Si no íbamos, nos quedábamos sin trabajo", dijo la hermana de Gabriela Pérez

Dos hermanas de Gabriela Pérez, la joven asesinada en Córdoba durante un acto del Sindicato de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), denunciaron en Cadena 3 que su muerte "se podría haber evitado tranquilamente".

Tanto ellas como Gabriela trabajan para el mismo gremio y señalaron que estaban "obligadas" a asistir al acto para no perder el trabajo.

"Dos semanas atrás nos hicieron firmar un contrato. Yo hace un año que trabajo. Te hacen firmar un contrato cada tres meses y si no íbamos al acto nos quedábamos sin trabajo", señaló Dalma, y aseguró que el asesinato "se podría haber evitado tranquilamente".

A su vez, relató el momento del horror: "Empecé a sentir disparos y no me imaginé que eran tiros, pensé que eran fuegos artificiales porque estaban en una fiesta; empecé a ver a la gente que corría, me levanté y empecé a gritar por los niños, porque yo estaba con mi bebé de dos meses".

Luego comentó que buscó a su hermana Gabriela y no la vio. Y completó: "Miré para atrás, bajé la mirada y la vi tirada en el piso agarrándose el cuello y revolcándose".

Y completó: "Yo le hacía presión y ella gritaba que la ayudaran. Hasta ese momento ella estaba consciente, porque yo de la desesperación gritaba y golpeaba cosas y ella me dijo: 'Ya está Dalma'".

Informe de Emanuel Manitta y Juan Federico.