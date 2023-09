Franco Saillén: "Llama la atención que esto pase a 4 días de las elecciones"

Franco Saillén, referente del gremio de recolectores Surrbac y cercano a una lista que iba a disputar la conducción del sindicato de limpieza Soelsac, negó en diálogo con Cadena 3 cualquier vinculación con el ataque a balazos que se cobró la vida de Gabriela Pérez (24) en el club Yapeyú.

"Mis respetos a la familia. La conocía a la compañera (...) Llama mucho la atención que sea a cuatro días de la elección de junta electoral. La organización tenía casi el 95% de ganar", describió sobre "Mas Soelsac", la lista con 70% de mujeres que Saillén apoya explícitamente y que le compite el espacio a Sergio Fittipaldi.

Saillén, por otra parte, pidió suspender las elecciones: "Llama la atención que todavía no lo hayan hecho".

El sindicalista negó cualquier vinculación de su espacio con el ataque. "El abogado salió a hablar de denuncias en contra mía, pero la primera denuncia fue nuestra, que generó tres detenidos, el secuestro de autos del sindicato y el allanamiento del sindicato y la mutual".

"Desligamos responsabilidad y lo vamos a demostrar. No me llamaron de la Justicia pero estamos dispuestos a colaborar. Sé lo mismo que ustedes. Pude hablar con las hermanas y me comentaban que hubo disparos desde adentro. Estamos acompañando a una movilización a la familia", señaló. En cercanías al club Yapeyú la familia ya se manifestaba este lunes por la tarde para luego ir al centro y a la sede de Soelsac. En la zona, un colectivo del Surrbac se disponía para trasladar a los manifestantes.

"Queremos que se sepa qué sucedió. La familia necesita paz y justica. Después por mi mi nombre y mi organización", reclamó.

Saillén negó una pelea con la actual conducción de Soelsac, sino que hizo referencia a "una puja sobre una elección" y remarcó que es "totalmente falso" que el episodio se haya generado por eso. "Surrbac no tiene nada que ver, yo apoyé personalmente la lista porque los trabajadores tienen que salir del lugar en el que están. Hacen 44 horas semanales y cobran 130 mil pesos, están en negro, les conviene cobrar un plan social y viven con aprietes", describió.

En ese sentido, dijo que los trabajadores fueron "hostigados" para ir al evento que terminó en una balacera. "Si no iban a ser despedidos. A la hermana de la fallecida le dijeron que si decía cualquier cosa la iban a despedir, lo dijo ella", apuntó.

Entrevista de Gonzalo Carrasquera.