Dura advertencia de Daniele: "Se van a comer un quilombazo en la Municipalidad"

Este martes continuaban las jornadas de protesta en Córdoba. Por un lado, el Sindicato Unión Obreros de Empleados Municipales (SUOEM) concentraban en Salta y Sarmiento, con algunas complicaciones en el tránsito.

La movilización del gremio tuvo lugar desde las 11 de la mañana, con el secretario general, Rubén Daniele, como único orador.

Además, se llevaba a cabo una reunión del cuerpo de delegados para definir las próximas acciones a seguir. Desde el sindicato se anticipa que, a partir del miércoles, las medidas de fuerza se intensificarán, lo que afectará aún más la atención en las distintas dependencias municipales.

En su discurso, Daniele fue muy enfático y prometió agudizar el conflicto con la Municipalidad. "Venimos manoteando parches hace cuatro o cinco meses ya, parche en planilla suplementaria. No pudimos cerrar una puta paritaria porque no da. Los municipales le estamos poniendo el pecho a la crisis y cuando digo como nadie es como nadie y ya lo van a ver porque venimos poniendo toda nuestra voluntad para que la cosa no se vaya al carajo".

Y añadió: "Nos hacen una propuesta para que cuando lleguemos a fin de año estemos peor que hoy, vamos a estar con más deterioro salarial. Como digo en todas partes, nos quieren cagar a como dé lugar el 30% de nuestro salario real. Pues bien, que vayan sabiendo que se van a tener que comer un quilombazo como nunca hemos hecho en la Municipalidad porque el conflicto empieza recién hoy, fíjense lo que va a ser en cada uno de los lugares".

Es importante destacar que en las áreas que no participan en esta asamblea, se mantienen las dos horas de asamblea por turno y el quite de colaboración, lo que también repercute en la atención al público para diversos trámites. La situación afecta principalmente a las áreas de salud y los CPC.

Por otro lado. desde el Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba (SEP) mantiene su conflicto con el gobierno de Martín Llaryora y rechazó la oferta salarial de la provincia.

En la jornada realizan asambleas de dos horas por turno y que ayer se movilizaron, anunciando que la semana que viene llevarán a cabo marchas sorpresivas.

El titular del gremio, Sergio Castro, dijo a Cadena 3 que esta decisión "se tomó en el plenario y se aprobó el estado de conflicto con el gobierno de la provincia, asambleas de dos horas por turno con quita de colaboración".

Adelantó que en una reunión de la comisión directiva se va a fijar las medidas de acción directa a implementar no sólo en capital, sino también en dependencias del interior. Señaló, también que las asambleas incluyen a hospitales públicos y a la administración provincial.

Desde el gremio indicaron que la pérdida del poder adquisitivo ronda un 27%.

Informe de Lucía González y Fernando Barrionuevo.