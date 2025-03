Drogaron a un jubilado y le robaron dinero, herramientas y un celular

Un jubilado de San José, en Guaymallén, identificado como Mario Gómez, denunció que un grupo de delincuentes lo durmió en su hogar y le robó sus ahorros, herramientas y un celular.

Gómez relató la experiencia angustiante que vivió: "Vi como una figura que se me arrimaba al lado mío, me pusieron la mano en la cabeza y no sé qué me tiraron en la cara porque sentí un frío inmenso en ese momento y me quedé dormido".

Al despertar, se encontró con una desagradable sorpresa: "Me habían llevado lo más preciado que es la plata".