Detuvieron a un hombre por amenazar en redes al gobernador Jaldo

Un vecino de Montero, identificado como Fabián Suárez, fue detenido tras proferir amenazas contra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, a través de las redes sociales.

Este incidente marca el cuarto evento relacionado con la seguridad del mandatario provincial en los últimos tiempos.

El hecho ocurrió durante una transmisión en vivo realizada por Jaldo en un acto oficial.

Suárez publicó un comentario amenazante que decía: "Se presta para boletearlo al HDP de Jaldo como el senador colombiano y sacar los patas para arriba. Amén".

La frase hace referencia al reciente asesinato del senador colombiano Miguel Uribe durante un evento proselitista en Bogotá, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad del gobernador.

La Policía de Tucumán inició una investigación por delitos telemáticos tras detectar el mensaje.

Durante el proceso, se descubrieron otras publicaciones amenazantes en las redes sociales de Suárez.

El caso fue elevado al fiscal Mariano Fernández de Monteros, quien ordenó la detención del sospechoso en las últimas horas.

Este nuevo episodio se suma a una serie de incidentes que han afectado la seguridad de Jaldo, incluyendo el robo de su celular, un intento de fraude con su identidad y una intimidación previa por parte de un conocido delincuente apodado “Miguelón”, vinculado al narcotráfico.

En respuesta, las autoridades anunciaron que se reforzará la seguridad del gobernador para prevenir futuros incidentes.