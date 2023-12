Caso Solange Musse: van a juicio dos personas que se desempeñaban en el COE

A poco más de tres años de haberse conocido el caso de Solange Musse y su papá, el juzgado de control de Huinca Renancó a cargo del doctor Claudio Mazuqui ordenó este viernes enviar a juicio a dos personas que se desempeñaban en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y que eran trabajadores sociales.

Se trata de Eduardo Javier Andrada y Analía Elizabeth Morales, quienes están acusados del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el caso de Andrada, es un médico que en 2020 cumplía funciones en el COE.

Ambos trabajadores fueron quienes no le permitieron a Pablo Musse, padre de Solange, el ingreso a la provincia de Córdoba para tratar de llegar a Alta Gracia y así poder despedir a su hija, que estaba sufriendo una enfermedad terminal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La resolución también indica que se debe investigar al expresidente Alberto Fernández y a otros funcionarios nacionales para determinar si cometieron algún delito en el marco de todas las restricciones que estaban vigentes en la pandemia por coronavirus.

El caso de Solange Musse se conoció el 18 de agosto de 2020, cuando Pablo contó en los medios la angustiante situación que estaba viviendo. Él había pedido los permisos al COE para poder viajar desde Neuquén hasta Alta Gracia, donde su hija estaba por empezar un nuevo tratamiento de quimioterapia.

Solange Musse.

Pablo necesitaba someterse a un hisopado por coronavirus en las 48 horas anteriores al viaje y que el resultado fuera negativo para poder entrar a Córdoba. Según explicó, no pudo realizarse el hisopado por el elevado costo y porque los testeos no tenían cobertura del sistema público de salud si la persona no presentaba síntomas.

Cuando llegó a Huinca Renancó, en el sur cordobés, le realizaron un hisopado que dio un resultado "dudoso", por lo que a Pablo se le prohibió el ingreso a la provincia. Las autoridades lo obligaron a volver a Neuquén sin frenar en ningún momento del recorrido y fue escoltado por ocho patrulleros.

Luego, la salud de Solange empeoró y debió ser trasladada de Alta Gracia al Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba. Murió el 21 de agosto sin poder despedirse de su papá. Solange tenía 35 años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.