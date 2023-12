Absolvieron a todos los imputados por la muerte de Débora Pérez Volpin

Pasado el mediodía de este miércoles, el Tribunal Oral Criminal y Correccional 26 decidió absolver al director del Sanatorio de la Trinidad de Palermo en el juicio por la muerte de Débora Pérez Volpin.

La periodista falleció en febrero de 2018. Roberto Martingano estaba imputado por presunto encubrimiento, tras trascender que habría entregado una máquina procesadora del endoscopio con los números de serie “limados”.

El fallo también absolvió a la instrumentadora Eliana Frías quien había sido acusada de falso testimonio. En el primer juicio, Frías declaró en 23 ocasiones "no sé", "no vi", "no me acuerdo", lo cual hizo que el Tribunal la considerara “testigo reticente" y se le aplicara la imputación por la que ahora fue absuelta.

Sobre ambos la fiscalía pidió la pena de tres años de prisión, en tanto que las defensas insistieron desde el inicio con la absolución.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer el jueves 14.