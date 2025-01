Brutal: lo atacaron a patadas en la cabeza para robarle la bicicleta en Córdoba

En la madrugada del lunes, Walter, un trabajador del Mercado de Abasto de 55 años, fue víctima de un violento asalto mientras se dirigía a su lugar de trabajo por la Ruta 19.

El ataque ocurrió cerca del puente de avenida Circunvalación, donde Walter fue interceptado por dos delincuentes. "Llegando al puente me aparece alguien, me pechó y entre dos me golpearon, me patearon la cabeza. No opuse resistencia, pero igual se ensañaron", relató la víctima a Cadena 3.

El objetivo de los agresores era la bicicleta de Walter, una herramienta esencial para su movilidad diaria y su fuente de ingreso, valuada en 1,2 millones de pesos. A pesar de su falta de resistencia, los delincuentes no dudaron en recurrir a una brutalidad desmedida.

Con dolor y preocupación, Walter hizo un llamado a las autoridades. "Debería haber más intervención policial", expresó, aludiendo a la falta de medidas preventivas que dejen expuestos a los ciudadanos trabajadores a este tipo de delitos.





Informe de Emanuel Manitta.