Se prendió fuego el ascensor de un edificio del centro de Rosario

Este lunes por la mañana se prendió fuego el ascensor de un edificio de Dorrego al 200. Los habitantes del lugar debieron ser evacuados. Trabajan bomberos y personal de emergencias médicas.

El incendio se desarrolló en el cuarto piso. Una vecina habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó: “Ya habíamos tenido un siniestro el 7 de agosto en el ascensor de adelante. Fuimos al tercer piso, rompimos y sacamos los matafuegos, pero no pudimos sofocar el fuego. Es un incendio intenso. Los bomberos vinieron rápido”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Al ser un edificio de la década del 70, las escaleras de evacuación dan al hueco del ascensor. Si el incendio se desbordaba, no se podría haber accedido por las escaleras. Si yo me iba más tarde no podría haber salido”, aseguró.

Por su parte, otro vecino agregó: “Se prendió fuego el ascensor de atrás, pero están sin funcionar los ascensores. El de adelante se incendió hace un mes en la parte baja. Nos asustamos porque hubo una explosión”.

“El ascensor estaba desconectado. Los vecinos usan las escaleras para respetar los cuidados. El 7 de agosto el problema lo tuvo el de adelante, pero no tuvimos reporte de los bomberos para saber dónde comenzó. Esta empresa de ascensores es nueva, pero no la cambiamos por un inconveniente. Estamos haciendo lo posible para que vuelvan a funcionar”, dijo la administradora del edificio.

En el lugar prestaron servicio los Bomberos Zapadores y tres ambulancias del SIES (Sistema Integral de Emergencias Sanitarias).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Hubo 9 víctimas, todas por inhalación de humo. Cinco son adultos mayores. A una chica la llevamos al Hospital Centenario, a otra señora al Sanatorio Laprida y a otra también la trasladaremos. Están todos estables, sin gravedad. No hay quemados”, informó el titular del SIES, Cristian Bottari.

En paralelo, Sergio Peletti, del cuerpo de Bomberos Zapadores, precisó: “La gente que vive en el edificio fue evacuada. El incendio está controlado. Hace un mes tuvimos otro incendio igual. Desconocemos el origen del incendio”.