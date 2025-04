Sánchez Sorondo: "Puede pasar lo mismo que cuando eligieron a Juan Pablo II"

Marcelo Sánchez Sorondo, obispo argentino y académico radicado en el Vaticano desde 1971, compartió su visión sobre la posibilidad de un nuevo papa en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Al ser consultado sobre la idea de que un "tapado" podría surgir como candidato, Sánchez Sorondo afirmó: "Efectivamente, es una palabra porteña. Lo que quiero decir con eso es que puede pasar lo mismo que cuando eligieron a Juan Pablo II".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El obispo explicó que actualmente se discuten varios nombres en el contexto del próximo cónclave, mencionando a figuras como el cardenal Pietro Parolin y el cardenal Erdo, quienes tienen experiencia en la curia. "Se habla de Parolin y se habla de Grec, que seguiría la línea de la sinodalidad", indicó. La sinodalidad, según él, significa "caminar juntos" y es un concepto que el Papa Francisco ha promovido en su papado.

Respecto a la posibilidad de un papa no italiano, Sánchez Sorondo comentó que "después de tres papas que no han sido italianos y que han hecho mucho bien, tampoco es tan fácil decir volvemos a los italianos". Además, reflexionó sobre la continuidad de la línea del Papa Francisco, sugiriendo que "no hay ninguno que sea como Papa Francisco" y que cualquier nuevo papa deberá afrontar grandes desafíos, incluyendo la guerra y la unidad de la Iglesia.

Sobre los candidatos, expresó: "A mí me gustan todos los candidatos de los que se habla. No sé si van a salir, pero sí, también Parolin y Erdo me gustan, sin duda". También hizo referencia a la figura del cardenal Tagle, destacando su capacidad como orador y su compromiso con causas sociales, aunque se mostró cauteloso respecto a su imagen pública.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, Sánchez Sorondo subrayó la importancia del próximo papa, afirmando que "cualquiera sea de los candidatos, tiene que tener espaldas muy anchas" para enfrentar los retos actuales de la Iglesia. La conversación dejó entrever un profundo conocimiento de la dinámica vaticana y un análisis agudo sobre el futuro de la Iglesia Católica.

Entrevista de Alberto Lotuf.