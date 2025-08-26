Rosario suma IA y tendrá semáforos inteligentes con "cambios en tiempo real"

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario, Rogelio Biazzi, anunció la implementación de un nuevo sistema de semáforos que incorporará tecnología de inteligencia artificial. Este proyecto se discutió en el Concejo Municipal y prevé una inversión de 45.000 millones de pesos a lo largo de cinco años, con el objetivo de mejorar la circulación en la ciudad.

Biazzi explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que la nueva tecnología permitirá adaptar los tiempos de semaforización en función del flujo vehicular.

"Va a haber en los semáforos, no en todos, pero en los cruces más estratégicos, cámaras y sensores que van a detectar el tránsito en tiempo real y van a hacer incluso un conteo de coches", afirmó. Esta capacidad de análisis en tiempo real busca optimizar la sincronización de los semáforos, facilitando así una mayor fluidez en el tránsito.

El nuevo sistema se comparó con tecnologías ya existentes en otras ciudades, como Madrid. Biazzi destacó que "la inteligencia artificial ha venido para quedarse y para avanzar", y que permitirá realizar simulaciones continuas para rediseñar los corredores de tránsito en Rosario. "Esto no solo cambia en tiempo real, sino que también detecta patrones y puede cambiar para el domingo siguiente", agregó.

Además, el pliego de la licitación contempla la instalación de 28 nuevos semáforos, que se ubicarán en cruces con alto flujo vehicular y antecedentes de accidentes. Biazzi mencionó esquinas peligrosas como Pellegrini y Oroño, donde se han registrado numerosos incidentes viales.

En relación a los problemas de bacheo en la ciudad, Biazzi aclaró que la recaudación de la tasa vial se destina al mantenimiento de las calles. "Estamos trabajando con un plan de bacheo intensísimo en muchas zonas de Rosario", aseguró, y pidió a los ciudadanos que reporten ubicaciones específicas de baches para su pronta atención.

Entrevista de Alberto Lotuf.