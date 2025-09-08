En vivo

Siempre Juntos Rosario Notas

Redactan la nueva Constitución de Santa Fe: "Es una gran puerta al futuro"

Felipe Michlig, presidente de la Convención Constituyente, destacó el debate previo a los cambios que se implementarán.

08/09/2025 | 11:22Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Avanza la reforma de la Constitución de Santa Fe.

  1.

    Audio. Redactan la nueva Constitución de Santa Fe: "Es una gran puerta al futuro"

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

La Convención Constituyente que redacta la nueva Constitución para la ciudad de Rosario se desarrolló este lunes en el Espacio Cultural Universitario (ECU), ubicado en San Martín y Santa Fe.

Felipe Michlig, presidente de la Convención, destacó la relevancia del proceso en curso, afirmando: "Yo ya diría que tenemos nueva Constitución porque hemos votado...que fue muy intensa, de mucho debate". El texto final se presentará para su revisión y votación definitiva en los próximos días.

El viernes se llevará a cabo un acto de jura donde participarán el gobernador, la vicegobernadora, el presidente de la Corte y otros representantes de la sociedad civil. Michlig enfatizó que este proceso abre "una gran puerta hacia el futuro, un futuro que tiene que ser promisorio, que tiene que ser de logros para los santafesinos".

Entre los cambios significativos, se mencionan la consagración de derechos para colectivos históricamente invisibilizados y la eliminación de privilegios políticos, incluyendo la finalización de elecciones indefinidas y de medio término en más de 310 municipios. "Los esfuerzos van a estar puestos en gobernar y no en tener elecciones cada dos años", indicó Michlig.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué se está redactando en Rosario? Se está redactando una nueva Constitución para la ciudad de Rosario.

¿Quién preside la Convención? La Convención es presidida por Felipe Michlig.

¿Cuándo se presentará el texto final? El texto final se presentará para revisión y votación en los próximos días.

¿Dónde se llevó a cabo la Convención? La Convención se llevó a cabo en el Espacio Cultural Universitario (ECU), en San Martín y Santa Fe.

¿Por qué es importante este proceso? Este proceso es importante porque consagra derechos para colectivos invisibilizados y elimina privilegios políticos.

