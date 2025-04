Pullaro: "Por primera vez en 12 años la seguridad no es el eje de la campaña"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el senador de Rosario, Ciro Ceisas, visitaron el estudio de Cadena 3 Rosario en la previa de las elecciones del próximo domingo, en las que competirán por el frente Unidos para Cambiar Santa Fe. El mandatario compite como cabeza de lista en convencionales constituyentes a nivel provincial y el legislador encabeza la lista a nivel departamental.

Maximiliano Pullaro:

La importancia de la elección. “Es un debate de futuro. Santa Fe discute los próximos 20 o 30 años. Discutimos valores y principios de la próxima Constitución, el nuevo pacto social. Es fundamental que tenga la Ficha Limpia como concepto, que los corruptos no puedan ser candidatos. No puede ser que un legislador no pueda ser investigado o detenido. Hay que terminar con los privilegios de la política, los cargos hereditarios. Debe haber equilibrio fiscal. La seguridad pública también debe estar en la Constitución Es la primera vez en 12 años que el eje de la seguridad pública no está en campaña. No es un tema terminado, pero es la primera vez que no se debate eso”.

Reelecciones. “Somos el único espacio que plantea el límite de todas las reelecciones indefinidas en la provincia. Algunos desde su comodidad en el Concejo Deliberante o la Legislatura hacen ese planteo (sobre su reelección). La Constitución no da la relección, la que vota es la gente. La sensación que tengo es que no quieren discutir es Ficha Limpia, la eliminación de los fueros, el fin del garantismo zaffaroniano. Buscan discutir la superficie y no la profundidad de la reforma”.

Campaña sucia. “Termino siendo víctima de muchas acusaciones, que pretenden quebrarte anímicamente, golpear a tu entorno, tu núcleo familiar. Hay campaña sucia una vez más. Muchos perdieron la posibilidad de discutir cosas importantes. Hay que decirle con claridad a la ciudadanía que hicimos y qué vamos a hacer. Muchos sectores de la política santafesina prefirieron el barro y no las propuestas”.

Fuerzas de seguridad. “La Ley Luciano es Luciano Nocelli, que venía patrullando cuando un delincuente le estaba pegando a una mujer con la culata de un arma. Luciano dio la voz de alto, el delincuente le disparó. Luciano le disparó. La Justicia entendió que había excedido los límites del uso de la violencia legal. Le dieron cadena perpetua. El fiscal que lo imputó debe tener en claro la presión que se vive cuando a uno le disparan”.

Educación. “Las clases son prácticamente normales en toda la provincia. Valoramos que los chicos estén en las escuelas. A mí no me van a marcar la cancha Baradel, Moyano y Belliboni. Y el lunes también habrá clases. Nunca después de una elección hubo clases, el lunes habrá, no queremos que se pierdan días de clases en Santa Fe. Este año, después de 14 años, las clases empezaron con normalidad. Eso no volverá atrás. Vamos a mejorar el sistema educativo y a escuchar, pero día de paro es día descontado. Basta de paros, hubo un abuso de la herramienta. La herramienta del paro está agotada. Este es un gobierno que dialoga. Vamos a corregir la paritaria por los cambios que hubo en la perspectiva de inflación. No se descuenta el presentismo por enfermedad, sí se descuenta la Asistencia Perfecta, que es un premio”.

Relación con Milei. “En algunos casos las cosas con el Gobierno nacional estamos bien, en otras cosas la relación es tensa. Cuando quisieron aumentar las retenciones me planté. En tema fiscal, en Santa Fe hicimos un ajuste mayor al del Estado nacional. Bajamos un 40 por ciento los gastos corrientes de los ministerios”.

Ciro Seisas:

Ejes de campaña. “La discusión que debemos dar en la provincia es la transparencia. No queremos que un corrupto pueda sentarse y escribir una ley. A la corrupción hay que frenarla. Hay que encarar los problemas de frente y que el corrupto quede afuera de las elecciones. Nadie propone los cambios en seguridad que propusimos nosotros. Transformamos leyes para la percepción penal. Queremos que los fiscales y policías tengan herramientas para actuar”.

Seguridad pública. “Estadísticamente era un desastre la provincia en materia de persecución penal. Veían al delincuente del narcotráfico como un ser perjudicado. ¿Y las víctimas? Eso se terminó cuando impulsamos la Ley de Narcomenudeo para derribar los búnkeres”.

Debate electoral. “El resto de los candidatos no propusieron nada. Yo no me dediqué a acusar a nadie, no puse apodos estúpidos. Yo hice una campaña humana. Antes de que Juan Pedro hablase por primera vez, me pareció bien. Después empezó con gestos del Presidente. Y no se la juega, yo sí me la juego. Necesitamos más independencia, a los demás no los escucho”.

Entrevista de Alberto Lotuf y Hernán Funes.