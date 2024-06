Posiciones encontradas en el debate por la nocturnidad en Rosario

Rosario debate la posibilidad de modificar la ordenanza que regula la noche de la ciudad. Vecinos, empresarios y autoridades locales brindaron sus opiniones, encontradas entre sí, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Paula Sánchez Herrero, presidenta de la vecinal Ernesto Sábato, expresó su desacuerdo con cómo se han establecido las actividades nocturnas en los últimos tiempos por el tratamiento con los vecinos linderos. Para la vecinalista, es posible modificar y actualizar la ordenanza 72/18 sin anularla completamente.

“Establece cuáles son las parcelas en diferentes zonas de la ciudad en las que se pueden establecer esos rubros. Después, dividir por actividades. Si hay actividades que no existen más, bueno, hay que eliminarlas. Hay cosas que a mí me parece que son muy valiosas, acá hay un problema de control, y lo que hace es dejar en falta al Ejecutivo, con todas las habilitaciones que ha hecho a lo largo de toda la ciudad, pero que se ve claramente plasmada en el caso de Pichincha”, añadió. Y concluyó: “No podés poner cualquier cosa al lado de un vecino, un vecino no puede estar en el primer piso y abajo que sea un boliche”.

Por otro lado, Guillermo Puyo, empresario gastronómico, consideró necesario adaptarse al crecimiento y a las preferencias actuales de los jóvenes. Según él, hay un miedo a invertir debido a las reglas poco claras existentes actualmente y apoyó la idea de insonorización para evitar molestias a los vecinos.

En ese sentido, apuntó que “al no tener una logística clara, es muy difícil poder irte o apartarte de la ciudad”. Puyo pidió pensar en los jóvenes, ya que “hoy no todo el mundo tiene un auto”. “No hay taxis, ni líneas de colectivos hasta la zona de Blue Velvet”, dijo por citar un ejemplo.

María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal, sostuvo que todos tienen un poco de razón y lo importante es encontrar un “equilibrio” para garantizar el descanso del vecino y permitir espacios seguros para divertirse. "Tiene que haber una noche en donde puedan convivir el que quiere dormir tranquilo y descansar y el que quiere tener espacios para divertirse", afirmó.

“Hace diez años que venimos debatiendo el tema, pero creo que por primera vez estamos muy cerca de poder sancionar esta ordenanza. En la audiencia que tuvimos ayer, por supuesto con divergencias y con demandas y problemas que presentaban desde los vecinos, los empresarios y los jóvenes, todos coincidieron en que tiene que haber una noche en la que todos convivan”, añadió.

Por otro lado, confesó que en base a lo oído este martes en la audiencia con los distintos representantes se podría rever el horario de cierre para los locales de hasta 300 metros cuadrados, el cual está estipulado a las 3 de la madrugada.