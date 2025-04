Vero Lozano sorprende con su participación en el nuevo videoclip "SEXY" de Lali Espósito

Vero Lozano exhibió una nueva faceta atractiva en el videoclip titulado "SEXY" de Lali Espósito, donde se sumó al elenco de artistas que participaron en este esperado lanzamiento musical.

La figura televisiva reveló durante su programa que había sido convocada para el videoclip, compartiendo su entusiasmo y humor característico. "Se me ven un poco las 'tetorras'... Tengo transparencias. Este es el sueño de mi vida, chicas; soy de la época de MTV", expresó con una sonrisa.

Lozano recordó cómo la artista le envió un mensaje a su celular: "Me escribió por el celular y le dije que sí de una porque la amo. Todo lo que me pide, le voy a decir que sí. Ella me mandó la canción, yo la escuché repetidamente. Cuando llegué al set, me produjeron, me peinaron y me dieron la ropa, mientras que yo también llevé mis cosas", detalló sobre su experiencia durante la filmación.

En el proyecto, Lozano forma parte de un grupo de mujeres que danzan junto a la música de Lali, destacando su participación junto a reconocidos nombres del entretenimiento, como Anita Espósito y BB Asul.

