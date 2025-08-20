Perito explicó cómo el fentanilo contaminado empeoró la salud de los pacientes
El Cuerpo Médico Forense trabajó sobre 20 historias clínicas. En 12 de ellas precisó que hubo “nexo concausal” entre el suministro de la droga y la muerte de las víctimas. Juan Manuel De Rosa, médico de familias querellantes, dio detalles del caso en Cadena 3 Rosario.
FOTO: La causa del fentanilo contaminado presenta los primeros avances periciales.
-
Audio. Perito explicó cómo el fentanilo contaminado empeoró la salud de los pacientes
Las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense revelaron que el fentanilo contaminado tuvo un impacto significativo en la muerte de varias víctimas. De un total de 20 casos analizados, en 12 se estableció un nexo de concausalidad.
El doctor Juan Manuel De Rosa, perito médico que representa a los familiares de tres pacientes afectados, explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "la sustancia utilizada contribuyó de manera significativa en el daño que se ha provocado y en muchos casos en el fallecimiento".
Investigación en curso. Fentanilo contamintado: las pericias confirman que causó varias de las muertes
Graciela Sadino, titular de la Sociedad de Infectología de Córdoba, señaló que los peritos del Cuerpo Médico Forense de la CSJ establecieron un "nexo concausal" en 12 de los decesos analizados.
El doctor De Rosa destacó que "cada paciente permanece internado en terapia intensiva por varios motivos" y que "las causas por las cuales el paciente se puede morir son muchas". En este sentido, el fentanilo debilitó la salud de los pacientes, aumentando su vulnerabilidad a fallos orgánicos múltiples. "El fentanilo ayudó, y de manera significativa", afirmó el perito, quien agregó que "sin el fentanilo, no podemos decir qué hubiera pasado con cada uno de los pacientes estudiados".
Desde un enfoque jurídico, el doctor De Rosa considera que "esto tiene un enorme impacto" en la causa, dado que la jurisprudencia actual acepta la concausalidad como un nexo válido. "Hoy por hoy el nexo causal indirecto ya está aceptado", subrayó, indicando que la justicia podría utilizar el informe del Cuerpo Médico Forense para establecer un vínculo entre el uso del fentanilo y el daño causado.
