Monseñor Martín, sobre la crisis económica: "Hay despidos, hay angustia"

El contexto laboral en Argentina se presenta como un desafío significativo, con un 40% de los trabajadores en situación de informalidad y un aumento en los despidos.

Monseñor Eduardo Martín habló del tema, en el marco de la celebración del Día de San Cayetano, se refirió a esta problemática y destacó que "hay mucha gente que está en negro, hay despidos, hay angustia por sus pensiones". Dijo que esta situación exige un esfuerzo conjunto para que el Estado garantice condiciones que permitan a cada argentino "ganar el pan con el sudor de su frente".

Al ser consultado sobre el deterioro de las condiciones laborales, Monseñor expresó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, que "evidentemente uno escucha por los medios, son empresas grandes sus pensiones, despidos", lo que genera una sensación de angustia colectiva. Sin embargo, mantiene la esperanza de que la situación sea "algo meramente transitorio" y que se logre avanzar hacia un empleo digno para todos.

Respecto a la respuesta de la población ante la crisis, Monseñor señaló que "siempre, siempre, la naturaleza humana es así cuando la situación se nos angustia levantamos la cabeza hacia el cielo". Esta tendencia refleja una búsqueda de apoyo espiritual en momentos difíciles, algo que el pueblo ha hecho históricamente.

Al comparar el actual contexto con crisis pasadas, Monseñor aclaró que "no creo que sea esa situación", en referencia a la crisis de 2001. Reconoció la existencia de la Asignación Universal y su aumento, lo que ha brindado cierto alivio a algunos sectores. Sin embargo, advirtió que "quizás los que están con más angustia son los que tienen empleo y tienen el temor de perderlo".

Finalmente, Monseñor concluyó con un mensaje de esperanza y solidaridad, anunciando que "voy a bendecir a todos estos hermanos que piden por el trabajo", reafirmando el compromiso de la comunidad en apoyar a quienes enfrentan dificultades laborales.

Informe de Fernando Carrafiello.