Mayoraz y la gran elección de Milei en Santa Fe: "Este número nos sorprende"

Nicolás Mayoraz, segundo candidato a diputado nacional de la lista de Javier Milei en Santa Fe, celebró las elecciones que lograron los libertarios en la provincia.

“Estamos muy contentos y conformes con este resultado. Veíamos venir el crecimiento de Javier, pero este número nos sorprende y nos pone una gran responsabilidad para lo que viene”, expresó Mayoraz en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Milei puede llegar a 40 diputados y 8 senadores. Confiamos en el respeto de las otras fuerzas políticas ante la voluntad popular”, afirmó.

En tanto, sobre las críticas de Aníbal Fernández, indicó: “Aníbal Fernández…del burro no se puede esperar más que una patada. Habla desde el resentimiento. En Santa Fe padecemos el narcotráfico por culpa, entre otros, de un personaje como él”.

“Ganaron las ideas y no las formas. A Javier le decían el loquito, pero él no esconde. Daba clases citando a economistas y la gente lo valoró. Él dice las cosas como las piensa y las siente”, sostuvo, y sentenció: “Puede ganar en primera vuelta. Quienes no votaron quizá puedan optar por él”.