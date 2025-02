La tormenta le tiró una pared de su casa y teme por los robos: "Pedimos ayuda"

Ivana, vecina del Barrio Sarmiento en Zona Norte, enfrenta una situación crítica tras el colapso de una pared en su vivienda. Desesperada, la mujer pide ayuda a las autoridades por miedo a que le entren a robar.

"Necesitamos que aunque sea un móvil policial, algo, algo. Porque hoy no vamos a poder levantar pared, no vamos a poder hacer nada", dijo en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

La caída de la pared ha dejado a Ivana y a su familia, compuesta por su madre, su hermana y su hija, expuestas a la intemperie. "Murió un gatito al que le cayó la pared entera. Pero nosotros estamos todo bien", aseguró Ivana.

"No podemos dejar la casa sola porque se te meten cuando hay gente. Imagínate no habiendo nadie", explicó respecto de su temor a los robos. Y añadió: "No podemos dejar nada. Ahora vamos a sellar todo, puertas, ventanas, lo máximo que podamos".

A pesar de la adversidad, Ivana destacó el apoyo de los vecinos. Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades agravó su angustia. "Estamos en contacto con la chica de la vecinal, que está acá a cargo y nos está ayudando, pero nadie contesta, nadie nada, porque obviamente la ciudad y alrededor está todo colapsado", lamentó.

"Lo máximo que pedimos es por favor ayuda. Custodia. Y protección", concluyó.