La Fiscalía reveló detalles sobre el trágico siniestro en la costanera

Sebastián Carranza, vocero del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, brindó información complementaria sobre el trágico siniestro vial que ocurrió este martes en la costanera, que conllevó la muerte de dos mujeres de Córdoba.

“La hipótesis de la prueba de velocidad no está corroborada. Vemos una motocicleta que pasa a velocidad alta, pero no se pudo comprobar. Eso no le modifica la orden de detención e imputación al conductor. Tuvo multas por diversas faltas, algunas graves, en 2024, y también en 2023”, indicó Carranza al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“En este caso se preservaron las muestras de sangre para hacer posteriores exámenes. La acompañante no está vinculada al caso, sí se le toma declaración. Pedimos también el informe para saber si el vehículo era de él, en principio sí”, añadió, y agregó: “En los próximos días podría tener el alta para imputarlo en los primeros días de la semana que viene”.

“Es un lugar muy concurrido. Hubo personas que filmaron la escena posterior al hecho. Todos los datos que se puedan aportar pueden presentarse en el centro de justicia penal o contactarse con la Fiscalía”, cerró.