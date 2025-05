Juraron los funcionarios y oficiales del cónclave que elegirá al nuevo Papa

Tanto los eclesiásticos como los laicos destinados al Cónclave, aprobados por el Cardenal Camarlengo y los tres Cardenales Asistentes según la Constitución Apostólica "Universi Dominici Gregis" n. 48, suscribieron el juramento previsto en la Capilla Paulina, Tercera Logia del Palacio Apostólico.

/Inicio Código Embebido/

Officials and staff involved in the upcoming Conclave have taken an oath of secrecy.



The oath, administered by Cardinal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo of the Holy Roman Church, was taken by all individuals—both clergy and laity— who will be present for the conclave.



This… pic.twitter.com/5eQEOpoBTi