Javkin pidió "que las personas que tienen armas y ley, las usen, que actúen"

Pablo Javkin habló luego de la balacera a la escuela Rosa Ziperovich y las amenazas a las escuelas céntricas que llevaron a la suspensión de clases.

“Una escuela que fue baleada, que tiene custodia policial, vuelve a ser baleada a pie, sin ninguna persecución o investigación posterior. No podemos permitir ni acostumbrarnos a que no haya clases en las escuelas”, expresó Javkin en contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“Si hace falta los padres de las escuelas nos vamos a organizar. Una maestra recibe una amenaza a las 11 de la noche, no puede ser que a las 8 del otro día no haya habido una intervención. No había móviles policiales ni autoridades del ministerio garantizando que abra la escuela”, reclamó.

Y exigió: “El pedido es que las personas que tienen armas y ley, las usen, que actúen”.