Impresionante choque en el centro: un taxi se llevó puesto a un colectivo

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Corrientes y 3 de Febrero, donde un taxi impactó fuertemente contra la parte trasera de un colectivo. Según las primeras informaciones, el conductor del taxi sufrió una convulsión mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. El accidente ocurrió cuando el taxi intentaba doblar hacia Corrientes.

El conductor del taxi, un hombre de entre 50 y 60 años, fue atendido por el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). El taxi, un Renault Logan, quedó casi debajo del colectivo, a unos 30 metros del lugar del impacto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El accidente generó un corte de tránsito en la zona, y la Policía realizó desvíos en la intersección. A pesar del fuerte impacto, no se reportan heridos entre los pasajeros del colectivo.

El conductor del colectivo actuó rápidamente para auxiliar al taxista, y los vecinos también colaboraron llamando a emergencias.